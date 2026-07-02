Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique

Pape Gueye a annoncé via une publication en story Instagram qu'il mettait entre parenthèses sa carrière internationale suite à la défaite du Sénégal face à la Belgique (3-2) en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une décision qui s'explique par des différends avec le staff sénégalais.

Le joueur a déclaré qu'il ne jouera plus avec le Sénégal tant que le staff technique actuel restera en place. Le Sénégalais a lui-même écrit un message après l'élimination de sa nation : "Je reviendrai pour vous dire quelques mots par rapport à l’élimination... Mais j’annonce aujourd’hui que, tant que c’est ce staff technique, je ferai une pause sur la sélection."

Remplacé à la 66e minute de jeu, le joueur de Villarreal n'avait pas caché son mécontentement au moment de sa sortie du terrain. À ce moment du match, le score était de 0-2 en faveur du Sénégal. "J’étais bien physiquement. Ce sont les décisions du coach. Il faut les respecter", avait-il malgré tout déclaré en zone mixte suite à la défaite de son équipe.

Juste à sa réaction au moment où il est sorti j’ai compris que y’avait un truc chelou pic.twitter.com/EvEDi3CaTw https://t.co/hfSXJ6PPb3 — 𝙏𝙤𝙙𝙞𝙗𝙚𝙖𝙪 🇸🇳 (@La_Melooow) July 2, 2026

Dans cette Coupe du monde, le joueur sénégalais a disputé les deux premiers matchs en tant que titulaire (contre la France et la Norvège) avant de démarrer sur le banc et d'entrer en jeu contre l'Irak (5-0). Après son doublé contre le pays du Moyen-Orient, il a retrouvé une place de titulaire ce mercredi.



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La déception est immense côté sénégalais et cette annonce de Pape Gueye vient encore ajouter de l'huile sur le feu de la frustration. L'avenir du staff technique sénégalais et de son coach Pape Thiaw est désormais fort incertain.

Les explications de Pape Thiaw sur ses changements

Le sélectionneur avait d'ailleurs déclaré ceci à propos des changements en conférence de presse : "Certains changements ont été effectués à la demande de joueurs fatigués. Il ne faut pas trop tirer là-dessus. C’est le football, c’est cruel. Il faut l’accepter et repartir. Le match ne dure pas que 85 minutes, malheureusement. Ils sont revenus au score et nous n’avons pas su gérer derrière."