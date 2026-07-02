LIVE Coupe du monde 2/7 : la presse sénégalaise détruit Pape Thiaw après l’élimination face à la Belgique
Photo: © photonews
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Anthony Gordon a évacué toute sa frustration en délivrant deux assists
Auteur d'un doublé de passes décisives face à la République démocratique du Congo (2-1), Anthony Gordon s'est exprimé en zone mixte après la rencontre : "Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc. J’ai envie de me jeter sur tous les ballons, j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y peux rien, alors j’étais impatient d’entrer en jeu. J’avais l’impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j’ai essayé d’en profiter au maximum."
La presse sénégalaise détruit Pape Thiaw
La presse sénégalaise n'y est pas allée de main morte avec le sélectionneur Pape Thiaw suite à l'élimination de la nation africaine de la Coupe du monde.
"Comment le coach a offert la qualification à la Belgique. Le coup de poignard de la 120e minute porte la signature exclusive de Pape Thiaw", a écrit le média Yoor-Yoor avant d'ajouter : "Ce naufrage historique n'est pas celui des joueurs, mais bien celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique de leur entraîneur."
Le Soleil utilise le terme "coachmardesque", OBS écrit "Pape, Ciao". Du côté de Walf Quotidien, on parle d'"une faute technique de Pape Thiaw". Rewmi Sports évoque un sabordage par le sélectionneur. "Pape Thiaw, ultime coaching perdant. L’immense responsabilité du coach dans ce fiasco", écrit Wiwsport.
Un joueur du Sénégal annonce mettre en pause sa carrière internationale après l'élimination face à la Belgique
Pape Gueye a annoncé via une publication en story Instagram qu'il mettait entre parenthèses sa carrière internationale suite à la défaite du Sénégal face à la Belgique (3-2) en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Une décision qui s'explique par des différends avec le staff sénégalais. (Lire la suite)
Officiel : l'Union Saint-Gilloise boucle son sixième renfort de l'été
Relebohile Mofokeng est bel et bien unioniste. Le Sud-Africain s'offre sa première expérience à l'étranger au Parc Duden. (Lire la suite)
Le choix fort de Rudi Garcia qui fait parler : "Cela ne fait pas de lui un héros ou un magicien"
Rudi Garcia est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel contre le Sénégal. Ses changements ont été particulièrement remarqués (Lire la suite)
"Tant que ce sera avec ce staff..." : tremblement de terre au Sénégal après la défaite contre les Diables
C'est le coeur très lourd que le Sénégal a fait ses valises pour quitter le sol américain suite à sa cruelle élimination contre les Diables Rouges. Une élimination qui fait déjà des dégâts au sein du groupe. (Lire la suite)
Mauricio Pochettino peste contre la règle de la FIFA : les USA sans leur meilleur attaquant contre les Diables
La Belgique affrontera donc les Etats-Unis en huitième de finale de cette Coupe du Monde. Notre adversaire sera privé de l'une de ses principales menaces. (Lire la suite)
Un tournant du match inattendu pour les Diables ? "C’est bizarre, mais que ça nous a libérés"
Les Diables Rouges sont passés par le chas de l'aiguille contre le Sénégal. Arthur Theate revient sur ce que le football belge a déjà nommé 'le miracle de Seattle'. (Lire la suite)
"Trop tendre pour ce niveau" : un Diable particulièrement visé après sa prestation d'hier
Les Diables Rouges sont revenus de très loin contre le Sénégal. Les médias étrangers ne manquent pas de souligner cette remontada, mais n'oublient pas non plus de rappeler que c'est notre adversaire qui l'a permise en s'écroulant. (Lire la suite)
Un record pour Tielemans, un autre pour les Diables : Belgique - Sénégal rentre dans l'histoire du Mondial !
Les Diables Rouges sont passés de l'enfer au paradis contre le Sénégal. Quelques records battus au passage illustrent bien cette folle nuit de tous les dangers. (Lire la suite)
Rudi génie ou Rudi béni ? Rudi Garcia s'exprime sur ses changements miraculeux
Rudi Garcia s'est-il planté au coup d'envoi ? A-t-il parfaitement lu la rencontre, ou simplement corrigé ses erreurs initiales ? Nous ne sommes plus sûrs de rien à ce stade après un match qui nous laisse épuisé. Mais le sélectionneur est resté humble et a analysé ses changements. (Lire la suite)
Il n'aura pas fallu autant de suspense : l'adversaire des Diables en huitième est connu !
Les Etats-Unis retrouveront bien les Diables Rouges en huitièmes de finale. Le pays hôte a fait honneur à son statut contre la Bosnie. (Lire la suite)
"Il fallait une grosse paire de c**illes" : à quand une statue de Romelu Lukaku devant le Stade Roi Baudouin ?
Mais quelle entrée, encore une fois, de Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables a encore endossé ce costume de sauveur qui lui va à ravir, même s'il aurait aimé vivre une autre soirée. (Lire la suite)
Trossard et Tielemans en sont presque venus aux mains : les explications du capitaine et du coach
Images surprenantes pendant le deuxième cooling break de Belgique-Sénégal : Leandro Trossard et Youri Tielemans se sont virulemment engueulés. (Lire la suite)
"La FIFA est corrompue" : la presse sénégalaise furieuse, Youri Tielemans réagit aux phases litigieuses
C'est peu dire que les journalistes sénégalais présents étaient furieux après la rencontre. Ils estiment en effet qu'il y a une faute non-signalée sur le but égalisateur signé Youri Tielemans. (Lire la suite)
Miracle à Seattle : les Diables Rouges reviennent de très loin face au Sénégal !
Déplorables pendant près de 80 minutes, les Diables Rouges s'en sont sortis par un trou de souris pour forcer les prolongations, puis les tirs au but... du moins croyait-on. Un penalty en toute dernière seconde a fini par sauver la Belgique, qui est en 8e de finale sur un petit miracle. (Lire la suite)
LIVE : Un penalty sauve les Diables à la 119e !! (3-2)
C'est le jour J : la Coupe du Monde des Diables Rouges "commence" vraiment maintenant. La Belgique défie le Sénégal en 16e de finale. (Lire la suite)
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