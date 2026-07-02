LIVE Coupe du monde 2/7 : la presse sénégalaise détruit Pape Thiaw après l’élimination face à la Belgique

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LIVE Coupe du monde 2/7 : la presse sénégalaise détruit Pape Thiaw après l’élimination face à la Belgique
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Anthony Gordon a évacué toute sa frustration en délivrant deux assists

Auteur d'un doublé de passes décisives face à la République démocratique du Congo (2-1), Anthony Gordon s'est exprimé en zone mixte après la rencontre : "Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis une vraie boule de nerfs quand je sors du banc. J’ai envie de me jeter sur tous les ballons, j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y peux rien, alors j’étais impatient d’entrer en jeu. J’avais l’impression que mes coéquipiers étaient fatigués quand je suis entré, alors j’ai essayé d’en profiter au maximum."

Nicolas Baccus

La presse sénégalaise détruit Pape Thiaw

La presse sénégalaise n'y est pas allée de main morte avec le sélectionneur Pape Thiaw suite à l'élimination de la nation africaine de la Coupe du monde.

"Comment le coach a offert la qualification à la Belgique. Le coup de poignard de la 120e minute porte la signature exclusive de Pape Thiaw", a écrit le média Yoor-Yoor avant d'ajouter : "Ce naufrage historique n'est pas celui des joueurs, mais bien celui d'une gestion humaine et tactique catastrophique de leur entraîneur."

Le Soleil utilise le terme "coachmardesque", OBS écrit "Pape, Ciao". Du côté de Walf Quotidien, on parle d'"une faute technique de Pape Thiaw". Rewmi Sports évoque un sabordage par le sélectionneur. "Pape Thiaw, ultime coaching perdant. L’immense responsabilité du coach dans ce fiasco", écrit Wiwsport.

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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