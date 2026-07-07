"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique

Philippe Albert s'est exprimé au micro de nos confrères de Sudinfo après la qualifcation de la Belgique pour les quarts de finale de la Coupe du monde. L'ancien Diable Rouge s'est montré ravi de la prestation belge.

Bien qu'il ne soit pas aux commentaires sur la RTBF, Philippe Albert suit malgré tout de près le Mondial des Diables Rouges en tant que consultant pour la presse écrite depuis la Belgique. Après cette rencontre remportée sur le score de 1-4 par les Diable Rouges, il a affiché sa satisfaction : "Des matchs comme celui-là, on peut m’en donner tous les jours. C’est le match référence des Diables à cette Coupe du monde. Surtout avec tout ce qui s’est passé avant la rencontre avec les copinages, les arrangements et les magouilles entre puissants. J’adore quand le football est capable de renverser tout ça !"

Un succès qui est finalement bien plus qu'une simple victoire : "Cette victoire des Diables, c’est une belle claque dans le visage de Donald Trump et de Gianni Infantino. Cela m’a rendu malade de voir le président de la FIFA dans les tribunes de ce match alors qu’il devrait se faire tout petit. Trump et lui, ce sont des gens qui pourrissent notre football."

Un supplément d’âme avec le dossier Balogun

"Ils ont tenté de déstabiliser un petit pays, mais la Belgique a montré qu’elle avait un cœur gros comme ça. Malgré une préparation de match loin d’être optimale, les Diables ont tous répondu présents. Je suis persuadé qu’ils ont été chercher un supplément d’âme avec tout ce qui s’est passé et cette injustice. Je n’arrive même pas à ressortir un joueur de cette rencontre", a-t-il ajouté.

Philippe Albert parle d'une véritable leçon : "Les Belges étaient prêts pour ce match et ont donné une leçon à un pays hôte. Le tout avec les tauliers sur le banc au coup d’envoi. Chapeau aux Diables pour leur performance. Et ce, même s’il faut reconnaître que l’adversaire a été faible défensivement et qu’il nous a offert les buts sur un plateau. Tant mieux, on prend !"

La Belgique affrontera l'Espagne en quart de finale du Mondial

Au prochain tour, les Diables Rouges affronteront l'Espagne. Le coup d'envoi du quart de finale sera donné ce vendredi à 21h00. Les Espagnols se sont de leur côté imposés sur le score de 0-1 contre le Portugal grâce à un but de Mikel Merino inscrit dans le temps additionnel (90+1e).



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Philippe Albert a envie d'y croire : "Ce sera évidemment un gros morceau en quarts de finale de cette Coupe du monde. L’Espagne, c’est l’un des favoris de la compétition. Mais on avait réussi à faire tomber le Brésil en 2018, alors pourquoi pas l’Espagne ce vendredi ?" Quoi qu'il en soit, une grosse rencontre attend les Diables Rouges, qui, en cas de succès, affronteront le Maroc ou... la France, comme lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.