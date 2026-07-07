"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les anciens Diables Rouges Wesley Sonck et Gert Verheyen se sont exprimés au micro de nos confrères flamands de Sporza après la victoire de la Belgique face aux États-Unis sur le score de 1-4.

Wesley Sonck est ravi de la prestation belge. Il ne veut cependant pas se satisfaire pour le moment de ce parcours : "Ne disons surtout pas ça maintenant. Il faut rester dans cette dynamique et ne pas commencer à dire que le tournoi est réussi."

"Il faut continuer à avancer. On ne peut pas être satisfait ni estimer que ce que l'on a fait jusqu'à présent est suffisant. Les joueurs qui étaient au sommet en 2018 ont désormais dépassé leur pic, mais le mélange avec les jeunes fonctionne très bien."

Gert Verheyen est déjà satisfait, mais rêve de plus

De son côté, Gert Verheyen estime qu'un quart de finale est déjà une belle performance : "On peut déjà rentrer à la maison avec ça, personne ne sera fâché si la Belgique est éliminée maintenant. Mais cette équipe peut encore aller plus loin. Tous les joueurs qui quittent le terrain, même Kevin De Bruyne ou Jérémy Doku, seront satisfaits."

"Tout le monde se sent impliqué, et c'est très positif. Les attentes ne sont plus les mêmes qu'en Russie en 2018. À l'époque, atteindre ce stade semblait plus évident qu'aujourd'hui," a-t-il conclu. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Espagne - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (10/07).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis

Plus de news

"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique

"Une belle claque dans le visage de Trump et Infantino" : Albert ravi du visage affiché par la Belgique

13:30
Coup dur pour la Belgique : Amadou Onana souffre d’une grave blessure

Coup dur pour la Belgique : Amadou Onana souffre d’une grave blessure

12:35
🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

🎥 Romelu Lukaku pour mener la danse : quand les Diables narguent Donald Trump après leur qualification

13:00
Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis

Comment Romelu Lukaku est entré dans l'histoire de la Coupe du monde contre les États-Unis

12:00
1
Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie" Commentaire

Troisième quart de finale de Coupe du monde en 12 ans : non, la Belgique n'est pas "finie"

11:30
La pique de Thibaut Courtois aux États-Unis : "J'ai lu des choses et j'ai ri"

La pique de Thibaut Courtois aux États-Unis : "J'ai lu des choses et j'ai ri"

11:00
"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

"Inventer des règles ne servira à rien" : Diego Moreira se paie les États-Unis

10:30
Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

Rudi Garcia savoure ses choix payants : "Le public ? Jamais vu un spectateur marquer un but..."

08:00
3
🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

🎥 Les Diables Rouges ont tout de même envoyé une petite pique à Donald Trump...

07:20
2
Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

Hans Vanaken heureux de son premier but en Coupe du Monde... même s'il est un peu bizarre

09:30
Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

Voilà les Diables qu'on voulait voir : les cotes de la Belgique après la démonstration face aux USA

06:00
LIVE Coupe du monde 7/7 : Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges apèrs la qualifcation pour les quarts de finale

LIVE Coupe du monde 7/7 : Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges apèrs la qualifcation pour les quarts de finale

14:52
"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

"Une injustice te revient toujours à un moment" : Nicolas Raskin ose dire les choses concernant Balogun

05:05
Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

Sans appel : les Diables Rouges assomment les États-Unis et filent en quart de finale

04:00
Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

Pas tous logés à la même enseigne : un club de Pro League adapte son stage pour le match des Diables

22:30
La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

La même déception qu'avec les Diables : Roberto Martinez n'est plus le sélectionneur du Portugal

10:00
Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !

Wouter Vandenhaute pourrait devenir l'un des repreneurs de l'Antwerp !

12:30
L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

L'Union Belge a reçu une réponse de la FIFA concernant Balogun et prend une décision forte pour USA-Belgique

18:57
🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

🎥 L'écharpe du Standard ne lui a pas échappé : la rencontre de Nicolas Raskin avec un supporter peu commun

22:00
2
Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !

Voici le onze de base des Diables Rouges face aux USA : Rudi Garcia a pris des décisions fortes !

00:41
La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"

La FIFA explique sa décision dans le dossier Balogun : "Le carton rouge n'a pas été annulé"

00:32
Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

Il ne manquait plus que lui : Gianni Infantino sort du silence et répond à la Belgique !

18:40
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/07: Romero

09:00
La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

La Belgique victorieuse sur tapis vert grâce à Balogun ? Le TAS pourrait tout changer !

18:20
Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

Il n'en rate pas une : Donald Trump confirme au monde entier ses agissements en coulisse

18:01
1
C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

C'est officiel : un défenseur du Club de Bruges signe dans le championnat d'Espagne

09:00
L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

L’ambassadeur américain Bill White réagit au dossier Balogun : "Trump ne s’immiscerait jamais dans ça"

17:30
1
Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

Courtisé par le Standard et l'Antwerp, entre autres, Claudio Katunda a fait son choix et rejoint la D1A

08:30
Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

Les Diables Rouges sur leurs gardes : faut-il craindre un arbitrage en faveur des États-Unis ?

16:40
3
Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

Avec un ancien attaquant du Standard confirmé dans ses fonctions : le RFC Seraing dévoile son nouveau staff

07:45
"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

"La FIFA a créé un recours et s’est assurée qu’il serait irrecevable" : la RBFA dans le flou total

16:03
"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

"Il est temps pour moi de tourner la page": un grand talent du Standard s'en va après neuf ans en Rouche

07:00
"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

"Ils ne connaissent rien au foot" : Jürgen Klopp allume Donald Trump et Gianni Infantino

15:30
L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

L’UEFA critique vivement la décision de la FIFA dans l’affaire Balogun : “Une ligne rouge a été franchie”

06/07
2
Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

Le plan de Martinez a presque marché : l'Espagne donne rendez-vous aux Diables

23:03
1
L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

L’Union belge fait appel de la décision de la FIFA

06/07
3

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Huitièmes de finales
Canada Canada 0-3 Maroc Maroc
Paraguay Paraguay 0-1 France France
Brésil Brésil 1-2 Norvège Norvège
Mexique Mexique 2-3 Angleterre Angleterre
Portugal Portugal 0-1 Espagne Espagne
Etats-Unis Etats-Unis 1-4 Belgique Belgique
Argentine Argentine 18:00 Egypte Egypte
Suisse Suisse 22:00 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved