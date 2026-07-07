"On ne peut pas être satisfait pour le moment" : Wesley Sonck refuse de parler de tournoi réussi

Les anciens Diables Rouges Wesley Sonck et Gert Verheyen se sont exprimés au micro de nos confrères flamands de Sporza après la victoire de la Belgique face aux États-Unis sur le score de 1-4.

Wesley Sonck est ravi de la prestation belge. Il ne veut cependant pas se satisfaire pour le moment de ce parcours : "Ne disons surtout pas ça maintenant. Il faut rester dans cette dynamique et ne pas commencer à dire que le tournoi est réussi."



"Il faut continuer à avancer. On ne peut pas être satisfait ni estimer que ce que l'on a fait jusqu'à présent est suffisant. Les joueurs qui étaient au sommet en 2018 ont désormais dépassé leur pic, mais le mélange avec les jeunes fonctionne très bien."

Gert Verheyen est déjà satisfait, mais rêve de plus

De son côté, Gert Verheyen estime qu'un quart de finale est déjà une belle performance : "On peut déjà rentrer à la maison avec ça, personne ne sera fâché si la Belgique est éliminée maintenant. Mais cette équipe peut encore aller plus loin. Tous les joueurs qui quittent le terrain, même Kevin De Bruyne ou Jérémy Doku, seront satisfaits."



"Tout le monde se sent impliqué, et c'est très positif. Les attentes ne sont plus les mêmes qu'en Russie en 2018. À l'époque, atteindre ce stade semblait plus évident qu'aujourd'hui," a-t-il conclu.