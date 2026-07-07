LIVE Coupe du monde 7/7 : Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges apèrs la qualifcation pour les quarts de finale

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LIVE Coupe du monde 7/7 : Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges apèrs la qualifcation pour les quarts de finale

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Thierry Henry rend visite aux Diables Rouges

Thierry Henry a rendu visite aux Diables Rouges dans le vestiaire belge après le succès de la Belgique face aux États-Unis sur le score de 1-4. Diego Moreira a publié une photo en story Snapchat avec l’ancien joueur français. "Légende", a-t-il écrit.

Thierry Henry, consultant pour la chaîne américaine FOX lors de cette Coupe du monde, suit ce tournoi au plus près. Il est certainement ravi pour les hommes de Rudi Garcia, lui qui avait déclaré que la Belgique occupait une place particulière dans son cœur après avoir été entraîneur adjoint des Diables Rouges pendant plusieurs années.

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