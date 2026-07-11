Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Lamine Yamal n'a pas été décisif, mais il a été un véritable poison pour la défense belge. L'ailier du FC Barcelone a été élu homme du match, de façon un peu étonnante cependant.

Méritait-il vraiment d'être élu homme du match ? Probablement pas. Pas décisif, Lamine Yamal s'est "contenté" de réaliser quelques gestes techniques et dribbles très spectaculaires, mettant bien souvent son vis-à-vis en grande difficulté (du moins jusqu'à l'entrée de Joaquin Seys).

Suffisant pour que les votes des spectateurs en fasse le Man of the Match en fin de rencontre, mais les votes du public sont bien souvent biaisés en faveur des stars. Et Yamal est une superstar. Il faut aussi reconnaître que ce qu'il est capable de faire à 70% de ses capacités est très impressionnant, et probablement la principale différence avec Jeremy Doku, lui aussi diminué dans ce tournoi.

Lamine Yamal est très confiant avant la France

Lamine Yamal a également pour lui... l'arrogance de la jeunesse. Après la qualification, il a ainsi clairement prévenu la France, qui attend la Roja en demi-finale. "Aucune équipe n'est parvenue à rivaliser avec nous", lance-t-il au micro de TVE.

"Tout le monde se replie contre nous. Si la France doit craindre une équipe dans ce tournoi, c'est nous", affirme Yamal. "Nous verrons s'ils parviennent à nous battre et à atteindre une troisième finale consécutive... ou si nous les battrons pour la troisième fois consécutive".

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Tout le monde s'accorde en tout cas sur un point : ce match opposera les deux meilleures équipes du tournoi, et les deux favoris à la victoire finale. Deux équipes très offensives, dans des styles bien différents. Qui l'emportera ? Réponse mardi...