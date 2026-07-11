Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Lamine Yamal a fait danser les Diables et prévient la France !
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lamine Yamal n'a pas été décisif, mais il a été un véritable poison pour la défense belge. L'ailier du FC Barcelone a été élu homme du match, de façon un peu étonnante cependant.

Méritait-il vraiment d'être élu homme du match ? Probablement pas. Pas décisif, Lamine Yamal s'est "contenté" de réaliser quelques gestes techniques et dribbles très spectaculaires, mettant bien souvent son vis-à-vis en grande difficulté (du moins jusqu'à l'entrée de Joaquin Seys).

Suffisant pour que les votes des spectateurs en fasse le Man of the Match en fin de rencontre, mais les votes du public sont bien souvent biaisés en faveur des stars. Et Yamal est une superstar. Il faut aussi reconnaître que ce qu'il est capable de faire à 70% de ses capacités est très impressionnant, et probablement la principale différence avec Jeremy Doku, lui aussi diminué dans ce tournoi.

Lamine Yamal est très confiant avant la France 

Lamine Yamal a également pour lui... l'arrogance de la jeunesse. Après la qualification, il a ainsi clairement prévenu la France, qui attend la Roja en demi-finale. "Aucune équipe n'est parvenue à rivaliser avec nous", lance-t-il au micro de TVE.

"Tout le monde se replie contre nous. Si la France doit craindre une équipe dans ce tournoi, c'est nous", affirme Yamal. "Nous verrons s'ils parviennent à nous battre et à atteindre une troisième finale consécutive... ou si nous les battrons pour la troisième fois consécutive".

Lire aussi… 📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination
Tout le monde s'accorde en tout cas sur un point : ce match opposera les deux meilleures équipes du tournoi, et les deux favoris à la victoire finale. Deux équipes très offensives, dans des styles bien différents. Qui l'emportera ? Réponse mardi...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Espagne

Plus de news

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

10:00
Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

09:30
Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique Edito

Born in the USA : cette Coupe du Monde doit être le début de quelque chose pour la Belgique

08:30
Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

Courtois fait du Courtois : il veut continuer en sélection... mais pose une condition difficilement acceptable

07:00
LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1) Live

LIVE : Erreur de Senne Lammens et but de l'Espagne... (2-1)

22:51
Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

Ils méritent des éloges : les cotes de Diables courageux après Espagne-Belgique

23:39
5
Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

Rudi Garcia sort du Mondial avec fierté, mais laisse planer le doute concernant son avenir

05:30
"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

"On a tenu tête avec nos armes, mais il en fallait plus" : les regrets de Youri Tielemans après l'élimination

23:45
Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

Fin du rêve américain : héroïque mais diminuée, la Belgique prend logiquement la porte face à l'Espagne

23:02
Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

Les magasins ne s'attendaient pas à un tel succès : ce maillot des Diables Rouges est presque introuvable

21:30
"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

"La décision la plus difficile..." : Nathan De Cat fait ses adieux à Anderlecht

21:00
1
Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

Thibaut Courtois voulait continuer : "Le coach a décidé de me remplacer"

00:10
1
LIVE Coupe du monde 11/7

LIVE Coupe du monde 11/7

09:18
Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

Trafic de drogue ? un ancien joueur d'Anderlecht dans le collimateur de la justice

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/07: Dendoncker - Khalaili - Smets

22:30
Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

Un cadre du Club NXT change d'air et rejoint un club d'Eredivisie

23:30
"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

"Senne prouvera qu'il est un grand gardien" : Lammens défendu après son erreur fatale face à l'Espagne

05:00
OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

OFFICIEL : Le KV Courtrai s'offre un jeune talent de Chelsea

22:30
Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

Le FC Barcelone revient à la charge : le Club de Bruges réclame 10 millions d'euros pour son jeune talent

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Quarts de finale
France France 2-0 Maroc Maroc
Espagne Espagne 2-1 Belgique Belgique
Norvège Norvège 23:00 Angleterre Angleterre
Argentine Argentine 12/07 Suisse Suisse
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved