Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Rudi Garcia, stop ou encore ? Voilà la date à laquelle nous devrions être fixés
Photo: © photonews
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Rudi Garcia a laissé planer le doute sur son avenir après Espagne-Belgique. C'est généralement mauvais signe.

Rappelez-vous : alors que dans la tête de beaucoup, son sort était déjà fixé, Domenico Tedesco a, jusqu'au bout, clamé qu'il voulait continuer à la tête des Diables Rouges. Le Germano-Italien était dans une situation très compliquée, n'avait pas les résultats espérés, mais vivait un rêve et n'était pas prêt à le voir s'arrêter, même quand l'évidence était face à lui.

Rudi Garcia a beau avoir un talent pour endormir son audience et contourner les sujets quand ça l'arrange, il reste bien plus évasif que son prédécesseur au moment d'évoquer la suite des événements... et ce alors que les résultats sont dans l'ensemble positif. Tous les objectifs de l'année 2025 avaient été atteints, même si c'était de justesse, et la Coupe du Monde 2026 s'achève sur un quart de finale qui était là aussi l'objectif officieux.

Mieux : Garcia, qui n'avait pas que des fans parmi les supporters, en a convaincu beaucoup par ses choix parfois osés (laisser Doku et De Bruyne sur le banc, par exemple) et ses changements inspirés. Au sein de la presse, c'est moins unanime, mais on a tout de même la sensation que Rudi Garcia sort grandi de ce tournoi.

Évaluation d'ici au 31 juillet 

Le contrat du sélectionneur prend fin le 31 juillet, et l'évaluation dont a parlé Garcia est donc prévue avant cette date. On peut imaginer que tout le monde prendra un congé bien mérité avant de se mettre à table. Mais que Rudi Garcia lui-même dise qu'il y a "beaucoup d'incertitudes" concernant son avenir est tout de même significatif : s'il souhaitait absolument rester à la barre de "l'équipe de Belgique", comme il aime à l'appeler, le Français serait peut-être plus vocal à ce sujet - comme pouvait l'être Tedesco.

Selon nos sources, il semblerait que du côté de la fédération, la tendance soit plutôt à un départ qu'à une prolongation. Rudi Garcia ne ferait pas l'unanimité à l'Union Belge, ni même au sein du groupe de joueurs et du staff - mais aucun sélectionneur par le passé ne mettait tout le monde d'accord. Ni Wilmots, ni Martinez, ni Tedesco. Chacun avait ses partisans et ses détracteurs.

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La clef sera peut-être ailleurs. L'Union Belge a-t-elle un candidat en tête en cas de départ de Garcia ? Va-t-elle tenter de convaincre le Français de prolonger, et à quelles conditions salariales ? Et Rudi Garcia lui-même, qui reste un entraîneur de club, ne préférerait-il pas retrouver un banc et un job plus "classique" ? En voilà, des incertitudes. Reste à espérer que si départ il y a, tout le travail mis en place par Garcia au sein du groupe (et il y en a eu) ne soit pas mis à terre, car cette génération mérite mieux... 

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