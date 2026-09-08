"J'ai des doutes" : un ancien Diable Rouge pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges

Marc Degryse n'est pas encore totalement convaincu par le Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé sur les Blauw en Zwart avant leur premier match de Ligue des Champions face à Aston Villa au Jan Breydelstadion.

Le Club de Bruges aura certainement un coup à jouer face à Aston Villa ce mardi. Le club anglais se déplace en Belgique après un mercato estival marqué par le départ de plusieurs joueurs importants.

Youri Tielemans, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Emiliano Martínez, Ezri Konsa et Lucas Digne ont notamment quitté Villa Park cet été. Autant de cadres dont Aston Villa doit désormais se passer, tandis qu'Amadou Onana est actuellement sur la touche.

Le Club de Bruges a perdu beaucoup de qualité ?

"Mais le Club de Bruges a également perdu beaucoup de qualité", a souligné Marc Degryse au micro de Het Laatste Nieuws. "Le Club de Bruges cherche encore sa meilleure forme, notamment sans Christos Tzolis et Aleksandar Stankovic. Joel Ordoñez (le défenseur est blessé, NDLR) ne se remplace pas non plus aussi facilement."

Sur le plan comptable, les Blauw en Zwart ont pourtant réussi leur entame de championnat, avec douze points récoltés en cinq rencontres de Pro League. La situation est bien différente du côté d'Aston Villa : après trois journées de Premier League, le club anglais ne compte qu'un point et n'a toujours pas inscrit le moindre but.

"Le Club de Bruges peut être heureux d'affronter Aston Villa à ce moment-ci", a ajouté Marc Degryse. "Mais mardi, j'opterais tout de même pour l'organisation. Il n'y a aucune honte à laisser le ballon à l'adversaire."



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Marc Degryse a des doutes sur le collectif brugeois

"Je ne m'inquiète pas pour Hans Vanaken. Yann Sommer répondra également présent. Mais j'ai des doutes concernant le collectif du Club de Bruges. Ce Club de Bruges n'est pas capable de mettre la pression pendant 90 minutes face à un club comme Aston Villa. Certains joueurs ne sont pas encore parvenus à me convaincre. Le Club de Bruges devra surtout jouer avec intelligence", a conclu Marc Degryse.