Les deux équipes au sommet de la Premier League s'affrontaient ce dimanche. Arsenal avait la main avec 6 points d'avance, et a décroché un match nul qui fait bien ses affaires.

Parfois, gagner à domicile n'est pas la seule bonne affaire possible. Avec 6 points d'avance sur Manchester City, Arsenal devait juste s'assurer de garder ses distances avec les Citizens, qui devaient de son compter tout faire pour venir l'emporter à l'Emirates afin de réduire l'écart.

Et à la 34e minute, Erling Haaland, qui d'autre, montrait la voie. Le Norvégien inscrivait son 10e but de la saison, mais aussi son premier en quatre rencontres : un réveil qui tombe à pic. Arsenal, cependant, réagissait bien dès la 40e minute via Kai Havertz.

Doku n'a pas pu aider Manchester City

Juste après la pause, Manchester City reprenait l'avantage avec Enzo Fernandez qui faisait 1-2 à la 48e sur un très bon travail d'Ayyoub Bouaddi côté gauche. Soulignons que Jeremy Doku était bel et bien titulaire, mais que le Diable Rouge ne sera pas parvenu à faire la différence et est sorti à la 67e pour Phil Foden.

Goal Enzo Fernandez https://t.co/P5ZzwrkX52 — 10 (@_uwb4__) November 29, 2026

Alors que les Citizens semblaient se rapprocher d'une victoire qui aurait bien fait leurs affaires, Jurrien Timber va finir par égaliser (2-2, 83e) et assurer les Gunners d'un point permettant de laisser six points entre le leader et son poursuivant (29 et 23 points respectivement).





Si Arsenal a fait la différence en tête, Manchester City voit Brighton & Hove Albion revenir à un point (22) avec sa victoire. Liverpool compte également 22 unités.