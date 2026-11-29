Un statut quo qui profite à Arsenal : les Gunners partagent face à Manchester City
Photo: © Photonews
Les deux équipes au sommet de la Premier League s'affrontaient ce dimanche. Arsenal avait la main avec 6 points d'avance, et a décroché un match nul qui fait bien ses affaires.
Parfois, gagner à domicile n'est pas la seule bonne affaire possible. Avec 6 points d'avance sur Manchester City, Arsenal devait juste s'assurer de garder ses distances avec les Citizens, qui devaient de son compter tout faire pour venir l'emporter à l'Emirates afin de réduire l'écart.
Et à la 34e minute, Erling Haaland, qui d'autre, montrait la voie. Le Norvégien inscrivait son 10e but de la saison, mais aussi son premier en quatre rencontres : un réveil qui tombe à pic. Arsenal, cependant, réagissait bien dès la 40e minute via Kai Havertz.
Doku n'a pas pu aider Manchester City
Juste après la pause, Manchester City reprenait l'avantage avec Enzo Fernandez qui faisait 1-2 à la 48e sur un très bon travail d'Ayyoub Bouaddi côté gauche. Soulignons que Jeremy Doku était bel et bien titulaire, mais que le Diable Rouge ne sera pas parvenu à faire la différence et est sorti à la 67e pour Phil Foden.
Goal Enzo Fernandez https://t.co/P5ZzwrkX52— 10 (@_uwb4__) November 29, 2026
Alors que les Citizens semblaient se rapprocher d'une victoire qui aurait bien fait leurs affaires, Jurrien Timber va finir par égaliser (2-2, 83e) et assurer les Gunners d'un point permettant de laisser six points entre le leader et son poursuivant (29 et 23 points respectivement).
Si Arsenal a fait la différence en tête, Manchester City voit Brighton & Hove Albion revenir à un point (22) avec sa victoire. Liverpool compte également 22 unités.
|Classement
|T
|P
|G
|P
|P
|B
|=
|Forme
|1.
|Arsenal
|12
|29
|9
|2
|1
|19-9
|10
|G G G P P
|2.
|Manchester City
|12
|23
|7
|2
|3
|24-16
|8
|P P P P P
|3.
|Brighton
|12
|22
|7
|1
|4
|26-10
|16
|P G G P P
|4.
|Liverpool
|12
|22
|6
|4
|2
|19-11
|8
|G P G G P
|5.
|Bournemouth
|12
|21
|6
|3
|3
|20-15
|5
|G G G G G
|6.
|Brentford
|12
|20
|5
|5
|2
|24-11
|13
|P G P G G
|7.
|Leeds United
|12
|20
|5
|5
|2
|17-9
|8
|P P G G G
|8.
|Tottenham
|12
|18
|5
|3
|4
|14-11
|3
|G G P G G
|9.
|Hull City
|12
|17
|4
|5
|3
|16-13
|3
|P P P G G
|10.
|Everton
|12
|17
|4
|5
|3
|13-15
|-2
|P G G P P
|11.
|Chelsea
|12
|16
|5
|1
|6
|22-23
|-1
|P G P P P
|12.
|Newcastle Utd
|12
|16
|4
|4
|4
|16-18
|-2
|G P P P G
|13.
|Aston Villa
|12
|15
|3
|6
|3
|16-19
|-3
|G P P P P
|14.
|Coventry City
|12
|12
|4
|0
|8
|13-24
|-11
|P G P G P
|15.
|Nottingham Forest
|12
|12
|3
|3
|6
|12-17
|-5
|P P G P G
|16.
|Ipswich Town
|12
|12
|3
|3
|6
|17-24
|-7
|P P P P P
|17.
|Fulham
|12
|11
|2
|5
|5
|12-15
|-3
|G P P P P
|18.
|Sunderland
|12
|9
|2
|3
|7
|8-19
|-11
|P P G P P
|19.
|Manchester United
|12
|8
|1
|5
|6
|14-27
|-13
|P P P P P
|20.
|Crystal Palace
|12
|7
|2
|1
|9
|14-30
|-16
|P P P P P
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