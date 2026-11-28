Thibo Baeten a provoqué la colère de Gertjan Verbeek en évoquant GTA 6. L'attaquant belge des Go Ahead Eagles a confié qu'il préférait jouer à ce jeu vidéo plutôt que de suivre le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV. Des propos que l'ancien entraîneur néerlandais a très mal pris.

Le Go Ahead Eagles a affronté le PSV ce samedi soir. Mardi, les Eindhovennois s'étaient inclinés sur la pelouse du Real Madrid 5-1, mais Thibo Baeten n'avait pas regardé la rencontre. L'attaquant belge a expliqué à la chaîne RTV Oost avoir préféré jouer à GTA 6 pour se vider la tête et mieux se concentrer sur le match de samedi.

Verbeek se montre virulent

Cette explication est très mal passée auprès de Gertjan Verbeek. L'ancien entraîneur de Feyenoord et du FC Twente n'a pas épargné le Belge sur RTV Oost. Selon lui, cette déclaration témoigne d'un manque de professionnalisme.

"Ce garçon n'est pas intelligent, c'est clair pour moi maintenant", déclare Verbeek. "C'était évident sur le terrain, mais ça l'est encore plus pour moi après cette interview."

Le consultant s'est demandé combien de temps Baeten était resté devant sa console. Il a avancé que l'attaquant avait peut-être joué jusqu'à quatre heures du matin, sans en avoir la moindre preuve. "Quel abruti", a-t-il lâché.

Verbeek infligerait une sanction

Et il ne s'est pas arrêté là. Verbeek juge incompréhensible qu'un footballeur professionnel laisse passer l'occasion de voir jouer son prochain adversaire. Selon lui, c'est difficile d'expliquer ça aux supporters de Go Ahead Eagles.





"Et c'est avec ça que vous devez gagner des matchs. C'est censé être ton équipe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour moi, ce serait une raison de le licencier immédiatement", a poursuivi Verbeek.