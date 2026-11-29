Mons n'est plus seul aux commandes de la D1 FFA. Tubize-Braine compte aussi 27 points grâce à son succès face aux jeunes du Sporting de Charleroi.

Tubize-Braine a rejoint Mons en tête de la D1 FFA ce dimanche soir. Les Brabançons se sont imposés sur la pelouse des U23 du Sporting de Charleroi 1-3, à l'occasion de la dernière rencontre de la 15e journée de championnat.

Deux exclusions pour les U23 de Charleroi

Les spectateurs ont dû attendre la seconde période pour assister aux premiers buts. Les deux équipes étaient à égalité à la pause 0-0, avant que les Carolos ne soient réduits à dix à la 53e minute de jeu.

Tubize-Braine a profité de sa supériorité numérique pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Nicolas Antoine Rajsel à la 69e minute. Les jeunes Zèbres sont parvenus à égaliser quelques minutes plus tard, malgré leur infériorité numérique.

Rajsel a fait le break

Richard Makutungu a redonné l'avantage à Tubize-Braine à la 82e minute. Réduits à neuf à la 86e minute, les Carolos ont encaissé un troisième but, inscrit par Rajsel à la 90e minute.



Grâce à cette victoire, Tubize-Braine compte 27 points, soit autant que Mons. De leur côté, les espoirs du Sporting de Charleroi occupent la neuvième place du classement avec 16 unités et sont dans la seconde moitié du tableau.