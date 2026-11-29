Charleroi est sur deux matchs nuls consécutifs en championnat et perd du terrain sur ses concurrents. Mario Kohnen a pointé le manque d'efficacité des Zèbres.

Charleroi avait encore l'occasion de mettre la pression sur les deux clubs de tête ce week-end. Les Zèbres ont dû se contenter d'un point face à Beveren, une semaine après avoir partagé l'enjeu avec Saint-Trond 2-2.

Avec 29 points en 13 rencontres, les Carolos occupent pour le moment la troisième place du championnat. Le Club de Bruges (31 points) et l'Union Saint-Gilloise (32 points) comptent un match de moins. Charleroi pourrait voir ses deux concurrents creuser l'écart.

Pas de bol ?

Au micro de la RTBF, Mario Kohnen regrettait le manque d'efficacité de son équipe. "La chance n'était peut-être pas de notre côté mais je n'ai pas envie de parler de malchance. C'est difficile de gérer cette frustration", a confié l'entraîneur carolo.

"Nous avons manqué de qualité dans la finition. Nous pouvons faire mieux et on l'a déjà montré dans le passé. Il faut retrouver ça." L'excellent début de saison des Zèbres a changé les attentes autour du club.

Des attentes plus élevées

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Kohnen refuse de s'inquiéter après ces deux partages. "J'ai le sentiment que les gens sont très exigeants avec nous. C'est bien parce que nous le sommes aussi. Mais dès qu'on fait un match nul, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. Mais je n'ai pas de problèmes avec ça, nous sommes très calmes".