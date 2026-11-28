Vous souvez-vous de Filippo Melegoni ? L'ancien italien du Standard est retourné au pays et peut se targuer d'être sous contrat à la Juventus.

Lors de la saison 2022/2023, le Standard avait profité de ses 'connexions 777' pour se faire prêter Filippo Melegoni par le Genoa. Le joueur avait été acheté quatre millions à l'Atalanta quelques semaines plus tôt.

À Sclessin, l'Italien avait révélé un profil assez atypique. Très peu élégant balle au pied, il n'en a pas moins rendu des services à Ronny Deila en évoluant tantôt au milieu de terrain, tantôt sur le flanc droit. L'entraîneur norvégien l'avait même aligné comme attaquant de pointe lors d'une victoire 2-4 à l'Union.

Melegoni du Standard à la Juventus

Depuis, le Genoa l'a encore prêté à Reggiana, avant de le céder définitivement à Carrarese, toujours en deuxième division italienne. Avec ses 90 matchs de Serie B et 43 de Serie A, Melegoni a attiré l'attention...de la Juventus l'été dernier.

La Vieille Dame voyait en lui le profil parfait pour encadrer ses jeunes. Avec son expérience et sa mentalité irréprochable, Melegoni évolue donc désormais avec l'équipe Next Gen de la Juve, en Serie C.



Actuellement blessé, l'ancien joueur du Standard profite des installations de la Juventus pour se retaper. La Vieille Dame sait prendre soin de ses serviteurs.