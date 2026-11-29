L'Excelsior Virton n'y arrive plus ces dernières semaines. Les Gaumais se sont inclinés à domicile face au FCV Dender.

Dender, de son côté, renoue avec la victoire. En déplacement à Virton ce dimanche, dans le cadre de la 12e journée de Challenger Pro League, les Flandriens se sont imposés sur le score de 0-2. Un succès important pour le dauphin du Beerschot, qui restait sur une période plus compliquée.

Les hommes de Jonathan Alves ont pris les commandes de la rencontre à la 22e minute. Malcolm Viltard a ouvert le score sur penalty, permettant à Dender de rejoindre les vestiaires avec un avantage d'un but.

Dender repart de l'avant

Les visiteurs ont rapidement creusé l'écart après la pause. À peine sept minutes après la reprise, Marsoni Sambu a trouvé le chemin des filets pour mettre son équipe à l'abri (52e). Virton n'est ensuite pas parvenu à inverser la tendance.

Cette victoire permet à Dender de repartir de l'avant après avoir notamment laissé filer deux points face à Lokeren (2-2), alors que les Flandriens avaient pourtant compté deux buts d'avance. Ils avaient également été battus par les Francs Borains (1-0) et accrochés par Jong Genk (1-1).



Dender conserve ainsi sa deuxième place au classement et reste le principal poursuivant du Beerschot. Avec un match de moins et dix longueurs de retard sur le leader, le club flandrien peut encore espérer réduire l'écart dans la course à la première place.