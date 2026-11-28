Westerlo s'est incliné face à La Louvière 0-2 ce samedi. Après la rencontre, Issame Charaï s'en est pris à l'arbitrage et à l'intervention de la VAR.

Westerlo n'a pas profité de la venue de La Louvière pour prendre ses distances avec le bas du classement. Battus par les Loups 0-2, les Campinois ont vu le but de Lucas Mbamba annulé en fin de rencontre. Une décision qu'Issame Charaï ne comprend pas.

Une mauvaise décision de la VAR ?

"Je suis extrêmement déçu qu'ils aient refusé ce but. Je l'ai dit à Wesli (l'arbitre) : je trouve ça scandaleux. Il n'y a aucune interférence. Il m'explique que Bassette pousse. Allez quoi ! Il y a bien eu contact des mains et il ne pouvait pas toucher le ballon à ce moment-là. Je ne comprends pas pourquoi ce but est refusé", a-t-il déclaré sur DAZN.

Westerlo avait réalisé une bonne première mi-temps, sans parvenir à tromper Marcos Peano. Mustapha Isah s'est offert un doublé pour les visiteurs. Charaï estime que ses joueurs auraient pu revenir au score si le but de Mbamba avait été accordé.

"Avec le temps additionnel, il nous restait un bon quart d'heure. Et avec le soutien du public, nous aurions pu, ou voulu, faire la différence, mais ils nous en ont empêchés. Il leur a fallu dix minutes pour se décider. Alors que tout le monde avait vu que la décision était flagrante".

"Je plains le football belge"

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Le coach de Westerlo est revenu sur le contact entre Norman Bassette et son adversaire. "Imaginons que Bassette pousse. Il le pousse dans la direction du ballon, ça devrait aider le défenseur. Je plains le football belge".