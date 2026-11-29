Wouter Vrancken a réalisé un bel exploit ce dimanche après-midi dans le championnat écossais. L'entraîneur belge a battu le Celtic 3-1 avec Hearts. Une victoire au goût encore plus savoureux, puisque son équipe avait subi une lourde défaite 7-1 face au même adversaire le mois dernier.

Hearts abordait cette rencontre avec cette défaite en tête et l'envie de prendre sa revanche. La première période a offert peu de grosses occasions. Le Celtic pensait obtenir un penalty, mais après intervention de la VAR, l'arbitre Nick Walsh a décidé de ne pas en accorder au club de Glasgow.

Hearts renverse complètement la situation

Après la pause, le match s'est totalement emballé. Camilo Durán a donné l'avantage au Celtic à la 57e minute, mais à peine deux minutes plus tard, Landry Kaboré a remis les locaux à hauteur.

Hearts a senti qu'il y avait un coup à jouer et est immédiatement parti à la recherche d'un deuxième but. À la 67e minute, Cláudio Braga a donné l'avantage à l'équipe de Vrancken, avant que Josh McPake ne porte le score à 3-1 huit minutes plus tard grâce à une superbe frappe lointaine.

Vrancken prend sa revanche après une lourde humiliation

Le Celtic a encore tenté de revenir et a vu Durán toucher le poteau, mais Hearts n'a plus laissé échapper la victoire. Pour Vrancken, il s'agit d'un succès particulièrement important contre le champion d'Écosse.



Cette victoire est également importante pour le classement. Hearts grimpe à la troisième place avec 26 points, à huit unités du Celtic. Les Rangers restent leaders avec 36 points. Cette victoire fera surtout beaucoup de bien à Vrancken, après l'humiliation subie par son équipe le mois dernier, battue 7-1 par le Celtic.