Brèves du jour

Mikel San José, défenseur central de 31 ans, ainsi que le milieu de terrain de 33 ans Beñat Etxebarria, ne continueront pas à l'Athletic la saison prochaine. Le club de Bilbao a annoncé leur départ au terme de la saison, une fois leur contrat terminé.

Kolbeinn Birgir Finnsson a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de l’équipe réserve de Brentford (Championship). L’international islandais de 19 ans (2 sélections) a paraphé un contrat de trois saisons avec le BvB. L'attaquant avait fait 45 apparitions avec Brentford B et inscrit neuf buts.

