Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs
Photo: © photonews

Mihajlo Cvetkovic a gagné le cœur des supporters d'Anderlecht avec son but lors du Clasico. Le Serbe de 18 ans a été invité à rejoindre la fête dans le secteur de la Mauve Army après le match.

"J'ai chanté 'Celui qui ne saute pas n'est pas bruxellois'," a-t-il rigolé en anglais. "Je n'avais jamais vécu une telle ambiance en tant que joueur. Cela m'a rappelé les matchs entre le Partizan et l'Etoile Rouge de Belgrade".

Le jeune attaquant sait ce que signifie marcher dans les pas de grands noms serbes. "Bien sûr, je connais Jestrovic, Mitrovic et Jovanovic", a-t-il dit fièrement. "J'ai même parlé avec Mitro avant de signer. Il m'a dit qu'Anderlecht était le club idéal pour un jeune joueur. Je veux devenir le prochain Mitro".

Besnik Hasi voit toutefois des différences entre son joueur et l'ancien attaquant vedette d'Anderlecht. "Mitrovic avait déjà 19 ans et était international quand il est arrivé ici", se souvient Hasi. "Il avait aussi une toute autre stature physique. Cvetko progresse pas à pas, comme il se doit".

Une attitude irréprochable

Avant le Clasico, Cvetkovic n'avait reçu que deux entrées en jeu, mais son but décisif pourrait changer la donne. Cependant, il reste modeste. "Je ne vais pas dire que j'ai dépassé Vazquez. Je me sens prêt pour l'équipe première, mais je prends mon temps pour progresser".

En tout cas, Hasi est convaincu de son potentiel. "Je ne lui mets pas la pression, mais il a montré qu'il peut jouer davantage. Bien sûr, il peut commencer ! Celui qui est bon et le mérite - comme Nathan De Cat - joue".

L'entraîneur des Mauves a également lancé une pique à certains autres. Sans donner de noms, il a fait notamment allusion à Cedric Hatenboer, qui n'a accepté de jouer avec les Futures que récemment. "Cvetkovic s'est illustré avec ses deux buts contre Club NXT. Il m'a forcé à le faire jouer. D'autres jeunes qui jouent à contrecœur avec les Futures devraient prendre exemple sur Cvetko".

