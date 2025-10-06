Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard était très frustré de deux décisions arbitrales face à Anderlecht : le but annulé de Karamoko mais aussi et surtout, à la demi-heure, une faute de Nilson Angulo qui aurait dû valoir un carton rouge.

À quoi aurait ressemblé le Clasico si Nilson Angulo avait été exclu peu avant la demi-heure pour sa semelle sur Marco Ilaimaharitra ? Tout Liège se pose certainement encore la question ce lundi, au lendemain de la défaite du Standard contre Anderlecht.

En effet, l'ailier équatorien s'en était bien sorti après avoir clairement essuyé sa semelle sur la jambe de son adversaire et n'avoir écopé que d'un carton jaune. Côté Standard, on était certain que c'était une carte rouge, tout comme dans le chef de Vincent Euvrard. 

Lire aussi… "Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

Même Besnik Hasi, qui estimait que le geste était non-intentionnel, reconnaissait que si un carton rouge avait été donné, il n'y aurait "rien eu à redire". Mais la VAR n'a pas jugé bon d'appeler Mr Van Driessche à revoir les images.

Une décision que ne comprend pas Serge Gumienny, ancien arbitre et désormais consultant arbitrage pour Het Belang Van Limburg. "Il n'y a aucune discussion à ce sujet. Il s'en sort avec un carton jaune mais ça devait toujours être rouge", assure-t-il. "Ce n'est pas un contact malchanceux, c'est de la pure brutalité. Il n'a aucune intention de jouer le ballon".

Que l'arbitre se trompe, Gumienny peut le concevoir. "Mais la VAR aurait dû l'appeler pour revoir les images", regrette l'ancien arbitre, qui estimait également que le but annulé d'Ibrahim Karamoko aurait dû être validé. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

10:00
Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

09:00
Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

08:00
Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

11:20
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi" Réaction

Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

10:20
📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

11:00
Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

09:30
"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

"C'est mieux que je ne parle pas trop..." : frustration au Standard après le but annulé

19:00
5
"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico Interview

"Rester forts, écouter les moralisateurs de canapé" : le Standard frustré par l'arbitrage après le Clasico

18:20
7
Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht Analyse

Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht

17:00
3
🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

🎥 Quand Christian Burgess répond à des supporters brugeois devant le tunnel des joueurs

07:40
1
Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

08:30
Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess Réaction

Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess

07:00
🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

16:30
22
Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

Bonne nouvelle pour Nicolas Raskin ? Le coach des Rangers viré après une terrible série

07:20
Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

16:00
7
Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

Homme du match, Besnik Hasi ? Grâce à ses changements, Anderlecht s'offre le premier Clasico de la saison !

15:29
Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

14:30
"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

"Il faut vraiment être fou pour faire ça" : un Brugeois pas épargné par un ancien coach d'Anderlecht

22:40
🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

🎥 Entraîneur sous escorte policière, joueurs enfermés dans le stade : chaos complet chez les Rangers

23:00
Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

Des supporters mécontents avant le Clasico : "Hasi ne sait pas ce qu'il fait"

13:30
Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

21:40
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

Florucz inexistant, Zorgane au four et au moulin : les notes de l'Union à Bruges

21:20
🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

🎥 Albert Sambi Lokonga décisif en Bundesliga : l'ancien Anderlechtois retrouve le chemin des filets

22:00
Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

Bruges était au-dessus : première défaite en championnat depuis le mois de mars pour l'Union

20:28
Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

Malmené, Genk remercie Hendrik Van Crombrugge : l'ancien Anderlechtois a été l'auteur d'une grosse performance

20:40
🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

🎥 Son entrée en jeu a fait basculer le match : Kevin De Bruyne mène Naples vers la victoire

21:00
Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

Du positif pour les Diables Rouges : Maxim De Cuyper à nouveau décisif, Amadou Onana fait son retour

20:21
Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

Un Brugeois entre deux grandes sélections : "L'Italie n'a plus beaucoup de temps pour l'appeler"

19:20
Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

Premier point pour Namur pour la première de Nadir Sbaa, Charleroi remporte la mise dans la capitale

20:00
🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

🎥 Pluie de buts entre le RFC Liège et Genk, Beveren prolonge son impressionnant sans-faute

19:40
Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

Genk s'en remet à un solide Hendrik Van Crombrugge pour venir à bout de la lanterne rouge

18:40
Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

Après un premier point, l'Olympic Charleroi renoue avec la défaite

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved