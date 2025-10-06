Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard était très frustré de deux décisions arbitrales face à Anderlecht : le but annulé de Karamoko mais aussi et surtout, à la demi-heure, une faute de Nilson Angulo qui aurait dû valoir un carton rouge.

À quoi aurait ressemblé le Clasico si Nilson Angulo avait été exclu peu avant la demi-heure pour sa semelle sur Marco Ilaimaharitra ? Tout Liège se pose certainement encore la question ce lundi, au lendemain de la défaite du Standard contre Anderlecht.

En effet, l'ailier équatorien s'en était bien sorti après avoir clairement essuyé sa semelle sur la jambe de son adversaire et n'avoir écopé que d'un carton jaune. Côté Standard, on était certain que c'était une carte rouge, tout comme dans le chef de Vincent Euvrard.



🟥 | Nilson Angulo devait-il être exclu ? 😬⁉️



Regardez #ANDSTA uniquement sur DAZN ! 📲 pic.twitter.com/x0TQ0iKfaR — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) October 5, 2025

Même Besnik Hasi, qui estimait que le geste était non-intentionnel, reconnaissait que si un carton rouge avait été donné, il n'y aurait "rien eu à redire". Mais la VAR n'a pas jugé bon d'appeler Mr Van Driessche à revoir les images.

Une décision que ne comprend pas Serge Gumienny, ancien arbitre et désormais consultant arbitrage pour Het Belang Van Limburg. "Il n'y a aucune discussion à ce sujet. Il s'en sort avec un carton jaune mais ça devait toujours être rouge", assure-t-il. "Ce n'est pas un contact malchanceux, c'est de la pure brutalité. Il n'a aucune intention de jouer le ballon".

Que l'arbitre se trompe, Gumienny peut le concevoir. "Mais la VAR aurait dû l'appeler pour revoir les images", regrette l'ancien arbitre, qui estimait également que le but annulé d'Ibrahim Karamoko aurait dû être validé.