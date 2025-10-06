Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Avant le coup d'envoi d'Anderlecht-Standard, plusieurs légendes d'Anderlecht ont été célébrées au Lotto Park. Parmi celles-ci se trouvait Jonathan Legear, qui estime que Nilson Angulo méritait bien un carton rouge.

De nombreux anciens du RSCA étaient présents au coup d'envoi du clasico ce dimanche afin d'être célébrés par leur public. On retrouvait ainsi Silvio Proto, Nicolas Frutos, Jean Thissen, Bertrand Crasson ou encore Jonathan Legear.

Consultant pour la RTBF, Legear s'est exprimé sur l'une des phases polémiques du match, à savoir la semelle de Nilson Angulo, qui n'a pas été exclu. Selon l'ancien joueur d'Anderlecht (et du Standard), l'Equatorien aurait dû être exclu.



Lire aussi… Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

"Je ne comprends pas pourquoi les arbitres ne vont pas voir le VAR sur une phase comme ça. Il peut rapidement prendre sa décision et donner la rouge, affaire classée et on continue", estime Jonathan Legear.

Sur le but refusé au Standard, par contre, l'ex-Mauve estime que l'arbitre avait raison. "Il (Henry Lawrence, nda) ne joue absolument pas le ballon", estime Legear.

L'ancien arbitre Serge Gumienny, lui, estime que le Standard a été lésé sur les deux phases.