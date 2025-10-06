Analyse Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht

Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht
Photo: © photonews

Anderlecht pourrait se passer de Nathan De Cat pendant un mois en raison de la Coupe du monde U17. Plusieurs options existent pour le remplacer, mais aucune ne semble aussi efficace que de continuer à aligner le jeune talent, l'homme clé du Clasico, selon nous.

Lors du Clasico entre Anderlecht et le Standard, un (jeune) homme a crevé l’écran : Nathan De Cat. Élu homme du match selon nos notes attribuées après la rencontre, le jeune "Ket" de 17 ans est déjà un indispensable pour Besnik Hasi.

Cependant, le T1 des Mauves pourrait perdre son nouveau "prospect" pendant près d’un mois, en raison de la Coupe du monde U17 qui se déroulera au Qatar en novembre. La Belgique est qualifiée pour la compétition, et Nathan De Cat en est le capitaine.

Anderlecht devra donc faire un choix : conserver un joueur déjà devenu un élément clé de l’entrejeu, ou le laisser vivre cette expérience unique dans sa jeune carrière, où il devrait déjà assumer son nouveau statut. Mais au sein du club bruxellois, une première grande question se pose : peut-on remplacer Nathan De Cat à ce niveau, et si oui, par qui ?

Le grand retour de Yari Verschaeren ?

Il a perdu sa place dans le onze de base, mais il a montré dès son entrée en jeu contre le Standard que Besnik Hasi pouvait encore compter sur lui. Verschaeren pourrait remplacer presque poste pour poste Nathan De Cat, et ainsi ne pas déséquilibrer l’entrejeu d’Anderlecht.

Auteur d’une superbe remontée de balle ayant conduit au but, deux minutes seulement après son entrée sur le terrain, le joueur de 24 ans, titularisé à seulement trois reprises en Jupiler Pro League depuis le début de la saison, cherche à retrouver sa place. Un départ temporaire de De Cat et de bonnes prestations de sa part lui permettraient de gagner des places dans la hiérarchie des milieux de terrain anderlechtois.

Saliba - Llansana, une solution probable... qui pose question

Une autre option serait d’aligner conjointement deux des recrues estivales d’Anderlecht. Cependant, les deux joueurs ont un profil assez similaire, et les titulariser côte à côte pourrait limiter la créativité au milieu.

Si Nathan Saliba et Enric Llansana sont alignés ensemble, le Canadien devra se montrer beaucoup plus offensif. Il en est capable, mais devra franchir un cap individuellement pour assumer pleinement cette responsabilité.

Un retour de Marco Kana dans l'entrejeu ?

C’est la solution la moins probable. Sorti du placard par Besnik Hasi, Kana a été reconverti en défenseur central, poste où il excelle et que le club peine à remplacer.

Yasin Özcan ou Mihajlo Ilic pourraient alors prendre place en défense aux côtés de Lucas Hey. L’idée n’est pas mauvaise sur le papier, mais un manque de créativité au milieu pourrait apparaître avec cette association.

En cas de départ de Nathan De Cat, Besnik Hasi disposerait donc de plusieurs options, mais aucune ne semble aussi efficace que celle de conserver le talent de 17 ans dans le onze de départ. Le club bruxellois devra faire un choix

