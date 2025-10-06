Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

Lors du Clasico contre le Standard, Nathan De Cat a volé la vedette avec une impressionnante performance au milieu de terrain. Alex Teklak a particulièrement été séduit par la certitude et la confiance en soi du jeune joueur d'Anderlecht.

Un premier Clasico à 17 ans ? Cela n'a pas eu l'air de l'impressionner. Nathan De Cat a encore été rayonnant contre le Standard malgré la tension autour de la rencontre : "Je ne parlerais pas du mot 'maturité', car il a encore le temps pour cela, mais sa confiance en soi est impressionnante", relève Alex Teklak dans La Dernière Heure.

Selon l'analyste, De Cat est déjà une force tranquille : "Il sait quelles sont ses qualités et joue pleinement avec. Ces caractéristiques lui donnent la prédisposition pour devenir un milieu de terrain moderne".



Anderlecht doit se mettre à l'abri

Le contrat de De Cat court jusqu'en 2027, mais Teklak met en garde en disant qu'Anderlecht doit agir rapidement. "Le prochain défi important du club sera de sécuriser son contrat. Avec un jeune joueur au potentiel tel que le sien, les offres d'autres clubs ne tarderont pas à arriver".

Mais le Sporting devra se montrer prudent : "Le premier contrat d'un jeune joueur comme lui est souvent si élevé qu'il est impossible que le deuxième puisse être proportionnel. Cela peut causer des tensions au sein de l'équipe".

L'ancien Mouscronnois précise le fond de sa pensée : "Des problèmes de jalousie peuvent survenir chez les joueurs plus âgés. Ils se demandent : 'Il n'a que 17 ans et n'a joué que quelques matchs en première division... et moi ?' C'est quelque chose qu'un club doit gérer de manière intelligente".