Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Luis Vazquez a encore livré une performance catastrophique face au Standard ce dimanche. Un non-match qui pourrait bien forcer la main de Besnik Hasi.

On s'est un peu demandé pourquoi Besnik Hasi faisait ses changements si tôt en seconde période, plutôt que dès la mi-temps. Il semblait en effet peu probable que Luis Vazquez, catastrophique en première mi-temps, redresse la barre au sortir des vestiaires.

Résultat : dès la 52e minute, l'Argentin sortait, remplacé par Mihajlo Cvetkovic... qui marquait immédiatement. Le Serbe a été acclamé par tout le stade, qui n'attendait que ça depuis de longues semaines maintenant.



Lire aussi… "Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

Cvetkovic brille en effet depuis longtemps avec les Futures, et attendait son heure en équipe A. Il est resté patient, et a été récompensé dans le clasico : "J'ai attendu ce moment si longtemps. Je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe avec ce premier but", se réjouissait-il après la rencontre.

Un but qui pourrait bien être synonyme d'un changement dans la hiérarchie anderlechtoise, car on ne comprendrait pas vraiment que Besnik Hasi s'obstine avec Luis Vazquez. Ce dimanche, l'Argentin a probablement grillé son dernier joker.

Hasi a reconnu que Mihajlo Cvetkovic progressait. "Il est jeune, mais a faim et travaille dur. On sait à quel point c'est dur de s'imposer en pointe à Anderlecht, mais ce ne serait pas le premier yougoslave à y parvenir", souriait l'entraîneur du RSCA après le match. Et comme un certain Mitrovic, Cvetkovic pourrait devenir l'un des chouchous du public.