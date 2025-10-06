Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Les joueurs du Standard étaient très mécontents après la défaite à Anderlecht. Le but d'Ibrahim Karamoko aurait selon eux dû être validé.

Le Standard était particulièrement frustré après sa défaite sur la pelouse du Lotto Park. Aux yeux des Rouches, deux phases posent question : celle du carton rouge non donné à Nilson Angulo, qui avait laissé traîner sa semelle sur Marco Ilaimaharitra, et celle du but refusé.

Sur un corner, Ibrahim Karamoko avait en effet trompé la vigilance de Colin Coosemans, mais une faute de Lawrence a été sifflée. Le défenseur liégeois aurait gêné le gardien du RSCA, selon Mr Van Driessche.



Une décision très discutée par les Standardmen... et apparemment à raison. Car selon l'ancien arbitre Serge Gumienny, Anderlecht s'en sortirait très bien avec un but annulé. Henry Lawrence ne commettrait en effet selon lui aucune faute.

"Sur les images, on a l'impression que Coosemans est gêné par Lawrence. Mais si vous rembobinez un peu les images et regardez la phase dans son ensemble, vous voyez que Coosemans cherche délibérément le contact", estime-t-il pour Het Laatste Nieuws.

"Pour moi, Coosemans fait faute, mais le VAR a basé sa décision sur la fin de la phase. Anderlecht s'en est bien sorti, selon moi", conclut l'ancien arbitre. Voilà qui ne calmera personne à Liège.