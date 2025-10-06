Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

S'il y a bien une phase de jeu qui a fait polémique en Pro League le week-end dernier, c'est la grosse semelle de Nilson Angulo sur Marco Ilaimaharitra. Le directeur technique de l'arbitrage, Jonathan Lardot, est revenu sur cette faute ce lundi.

Pour rappel, l’ailier gauche a écopé d’un carton jaune. Une décision avec laquelle n’est pas d’accord Jonathan Lardot. Selon lui, il s’agit bel et bien d’une erreur d’arbitrage : "C’est une situation pour laquelle j’attends une intervention du VAR. Si l’arbitre terrain ne donne pas rouge, j’aurais préféré personnellement un carton rouge direct donné par l’arbitre sur le terrain."

"Ça a toujours beaucoup plus d’impact quand la décision vient directement du terrain que via le VAR. Et il y a plusieurs éléments qui font que j’attends rouge. Quand on voit l’attitude du joueur d’Anderlecht, il ne va pas pour jouer le ballon", précise-t-il au micro de DAZN.

Lire aussi… Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

J’ai du mal à expliquer une autre décision qu’un carton rouge

"Il fait vraiment un mouvement vers le côté droit avec, j’imagine, l’intention de toucher le joueur. Quand on analyse les faits, on peut discuter de l’intensité éventuelle de l’impact."

C’est un carton rouge indiscutable selon Jonathan Lardot : "Mais quand on voit que le joueur arrive les crampons présentés sur le tibia de l’adversaire en mettant tout de même son poids sur l’adversaire, j’ai du mal à expliquer une autre décision qu’un carton rouge."

Nous étions à la 26e minute de jeu quand Nilson Angulo a reçu ce carton jaune. Si la couleur avait été rouge, le déroulement du Clasico aurait bien pu être différent. Les Bruxellois ont finalement pris les trois points grâce à un but de Mihajlo Cvetković à la 54e minute de jeu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard
Nilson Angulo
Marco Ilaimaharitra
Jonathan Lardot

Plus de news

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
11
Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..." Interview

Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

21:40
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht Analyse

Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht

18:40
1
Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

18:20
2
Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

18:00
Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

Le mois de septembre réussi de Jérémy Doku récompensé à Manchester City

22:40
Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

Trois grands clubs européens veulent arracher Mario Stroeykens à Anderlecht

22:20
Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

Réunis au Kehrweg : que deviennent les deux anciens Rouches, Nicolas Gavory et Merveille Bokadi, à Eupen ?

21:20
À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

À Zulte Waregem, l'appétit vient en mangeant : "Mes joueurs étaient déçus, ça en dit long"

22:00
"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

"Un leader qui va guider le RFC Liège" : le coprésident américain prend la parole sur le nouveau CEO du Matricule 4

21:00
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
1
Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

10:40
12
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
1
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

10:00
Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

19:00
1
Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

09:00
3
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
1
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira Interview

"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

17:30
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

16:00
Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

08:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le coprésident Jean-Paul Lacomble fait le point

15:20
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
1
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira Interview

"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

13:20
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

13:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved