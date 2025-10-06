Nilson Angulo aurait-il dû recevoir un carton rouge face au Standard ? Jonathan Lardot est catégorique

S'il y a bien une phase de jeu qui a fait polémique en Pro League le week-end dernier, c'est la grosse semelle de Nilson Angulo sur Marco Ilaimaharitra. Le directeur technique de l'arbitrage, Jonathan Lardot, est revenu sur cette faute ce lundi.

Pour rappel, l’ailier gauche a écopé d’un carton jaune. Une décision avec laquelle n’est pas d’accord Jonathan Lardot. Selon lui, il s’agit bel et bien d’une erreur d’arbitrage : "C’est une situation pour laquelle j’attends une intervention du VAR. Si l’arbitre terrain ne donne pas rouge, j’aurais préféré personnellement un carton rouge direct donné par l’arbitre sur le terrain."

"Ça a toujours beaucoup plus d’impact quand la décision vient directement du terrain que via le VAR. Et il y a plusieurs éléments qui font que j’attends rouge. Quand on voit l’attitude du joueur d’Anderlecht, il ne va pas pour jouer le ballon", précise-t-il au micro de DAZN.



J’ai du mal à expliquer une autre décision qu’un carton rouge

"Il fait vraiment un mouvement vers le côté droit avec, j’imagine, l’intention de toucher le joueur. Quand on analyse les faits, on peut discuter de l’intensité éventuelle de l’impact."

C’est un carton rouge indiscutable selon Jonathan Lardot : "Mais quand on voit que le joueur arrive les crampons présentés sur le tibia de l’adversaire en mettant tout de même son poids sur l’adversaire, j’ai du mal à expliquer une autre décision qu’un carton rouge."

Nous étions à la 26e minute de jeu quand Nilson Angulo a reçu ce carton jaune. Si la couleur avait été rouge, le déroulement du Clasico aurait bien pu être différent. Les Bruxellois ont finalement pris les trois points grâce à un but de Mihajlo Cvetković à la 54e minute de jeu.