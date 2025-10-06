Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat
Photo: © photonews

La carte jaune reçue par Nilson Angulo contre le Standard a suscité beaucoup de débats. De nombreux observateurs jugent que l'ailier d'Anderlecht aurait dû être exclu pour son intervention sur Marco Ilaimaharitra. Jonathan Lardot est de leur avis.

Plus qu'une semelle, l'intervention très agressive de Nilson Angulo sur Marco Ilaimaharitra a mis le feu aux poudres lors du Clasico. Avec le but annulé d'Ibrahim Karamoko pour une faute offensive sur Colin Coosemans, cela fait partie des réclamations du Standard concernant l'arbitrage.

Comme chaque lundi, l'analyse de Jonathan Lardot était très attendue. Le patron de l'arbitrage belge s'est montré très clair : selon lui, Nilson Angulo méritait bel et bien d'être exclu.

Lire aussi… "Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

"C'est une situation pour laquelle j'attends une intervention du VAR si l'arbitre de terrain ne donne pas rouge. J'aurais d'ailleurs préféré que ce dernier lui adresse un carton rouge directement. Ça a toujours plus d'impact quand la décision vient du terrain plutôt que du VAR", explique-t-il.

L'exclusion, plutôt deux fois qu'une

Il y a plusieurs éléments qui font que j'attends la carte rouge. Quand on voit l'attitude de Nilson Angulo, il ne va pas pour jouer le ballon. Il fait vraiment un mouvement volontaire vers le côté droit avec, j'imagine, l'intention de toucher le joueur", poursuit Lardot.

L'ancien arbitre ne comprend pas que l'attaquant équatorien ait été autorisé à rester sur le terrain : "Quand on analyse les faits, on peut toujours discuter de l'intensité éventuelle de l'impact, mais quand on voit que le joueur arrive les crampons présentés sur le tibia de l'adversaire, en mettant son poids sur celui-ci, j'ai du mal à expliquer une autre décision que la carte rouge".

