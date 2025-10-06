Un Anderlechtois est frustré : "Je pense que je mérite de jouer plus"

Yari Verschaeren est monté au jeu en tout début de seconde période face au Standard. Le n°10 du RSCA espère bien obtenir plus d'opportunités au fil de la saison.

Yari Verschaeren est dans une situation compliquée. Le "ket" de Neerpede, très apprécié du public, n'a plus un rôle de titulaire cette saison au RSC Anderlecht : il n'a débuté que trois rencontres et a dû se contenter de monter au jeu lors des trois derniers matchs.

Le n°10 du Sporting arrive en fin de contrat en juin prochain et était donc sur la liste des départs cet été, mais est finalement resté au bercail. C'est cette situation contractuelle qui l'a tenu écarté des terrains pendant quelques semaines, Besnik Hasi privilégiant des joueurs focalisés sur le club.



Mais désormais, Verschaeren va devoir rester et il aimerait jouer un maximum. "J'estime que je mérite de jouer plus. Mais c'est le coach qui décide", résume-t-il en zone mixte après la rencontre. "Mais c'est vrai que je vis des moments compliqués".

Face au Standard, Yari Verschaeren est monté au jeu en tout début de seconde période. A peine entré, il a été impliqué dans la phase amenant le but de son équipe. "Ca fait plaisir parce qu'on sait que c'est le match de l'année pour nos supporters", se réjouissait-il.

"Le Standard était venu pour jouer des longs ballons, avec tout le respect que j'ai pour eux. On ne peut pas dire qu'on ait vu du beau football", conclut Verschaeren.