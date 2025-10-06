Analyse "Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
0 réaction
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend
Photo: © photonews

L'arbitrage du Clasico entre Anderlecht et le Standard fait couler beaucoup d'encre depuis le coup de sifflet final. L'exclusion d'Ibrahim Karamoko, en revanche, ne souffre d'aucune contestation : elle était tout simplement stupide.

Le Standard peut logiquement se sentir frustré après le Clasico perdu sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, dimanche. Les Rouches auraient dû se retrouver en supériorité numérique dès la demi-heure de jeu, après la vilaine semelle de Nilson Angulo sur Marco Ilaimaharitra, sanctionnée d'une simple carte jaune.

En seconde période, ils ont concédé l’ouverture du score avant de réagir à dix minutes du terme. Le but d’Ibrahim Karamoko a cependant été annulé pour une obstruction de Henry Lawrence sur Colin Coosemans. Pas la faute la plus évidente, mais pas non plus la décision la plus incompréhensible du corps arbitral.

Lire aussi…

Ibrahim Karamoko n'a pas laissé le choix à Bram Van Driessche

Bram Van Driessche, en revanche, n’aurait pas pu faire autrement concernant le défenseur central du Standard, exclu en fin de match. Il a reçu son premier avertissement quelques secondes après son but annulé, alors que le ballon avait déjà été remis en jeu, pour avoir continué à rouspéter auprès de l’arbitre Van Driessche et lui avoir adressé quelques douces réflexions.

En fin de partie, c’est encore parce que l’arbitre de la rencontre siffle une faute — pourtant claire — contre lui que Karamoko s’énerve et applaudit ironiquement la décision du premier officiel. Pour contestation, sa deuxième carte jaune n’avait donc rien d’illogique.

Une exclusion stupide, n’ayons pas peur des mots, pour le joueur de 24 ans, qui a laissé ses partenaires à dix pour les derniers instants de ce Clasico. Après la partie, Vincent Euvrard l’avait mauvaise, et on peut le comprendre.

Ça ne peut pas arriver dans la carrière d’un footballeur professionnel"

« On a discuté toute la semaine de sa carte jaune de frustration le week-end dernier, de la lucidité et de la stabilité émotionnelle. Quand tu lui en parles avant, et après sa carte jaune, et qu’il se prend ça… Ça ne peut pas arriver dans la carrière d’un footballeur professionnel. Je le félicite pour ses matchs des dernières semaines, mais il attire l’attention sur autre chose que son jeu, et c’est dommage », soufflait le T1 des Rouches.

Euvrard sera donc une nouvelle fois forcé de modifier sa défense pour la réception de l’Antwerp après la trêve internationale. Marlon Fossey sera de retour de suspension, mais Karamoko prendra place sur le banc des punis. Cela signifie que Josué Homawoo, après une nouvelle semaine d’entraînement et des minutes en match amical cette semaine, pourrait retrouver le onze de base face au Great Old.

0 réaction
