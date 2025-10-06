Le Standard joue mieux, mais ne marque pas assez : "Quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté..."

Le Standard montre de meilleures choses dans le jeu, mais n'est pas encore assez percutant offensivement. Les Rouches manquent de tranchant dans le dernier tiers du terrain et l'ont payé cash sur la pelouse d'Anderlecht, ce dimanche.

Neuf tirs, un seul cadré : sur la pelouse du Sporting d'Anderlecht, dimanche, lors du Clasico, le Standard s'est procuré quelques situations franches, mais a clairement pêché à la finition.

Le nouveau point de travail majeur pour Vincent Euvrard, qui constate des progrès collectifs depuis son arrivée sur le banc des Rouches il y a un mois. Très efficace sur la pelouse de Westerlo il y a deux semaines, le Standard doit apprendre à concrétiser ses occasions pour encore passer un palier.



"Comme la semaine dernière, c'était du 50/50. Et quand le 50/50 tombe toujours du mauvais côté, c'est qu'il te manque quelque chose, que ce soit dans la finition ou dans le fait d'être là dans les moments clés", soulignait Vincent Euvrard en conférence de presse à l'issue de la rencontre.

Le Standard doit être plus tranchant dans le dernier tiers du terrain

Il s'agissait d'un constat général chez les Rouches. Très frustré par les décisions arbitrales, Thomas Henry reconnaissait aussi le problème. "On doit manger notre pain noir, rester forts, écouter les critiques et travailler pour devenir meilleurs", nous disait-il en zone mixte.

Un constat que réalisait également Ibe Hautekiet, de retour dans le onze de base. "On a eu huit, neuf, voire dix situations autour du but, sans réelle occasion franche. C'est quelque chose que l'on doit impérativement corriger."

Avec neuf buts inscrits en dix matchs, le Standard est la quatrième moins bonne attaque du championnat. Les Rouches ont connu un quatrième match sans trouver le chemin des filets et vont devoir soigner le dernier geste pour devenir plus décisifs.