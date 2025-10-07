Interview Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe"

Besnik Hasi à contre-courant concernant la semelle d'Angulo : "C'est Ilaimaharitra qui place sa jambe"
Photo: © photonews

Cette phase fait débat depuis la fin du Clasico : Nilson Angulo méritait-il une carte rouge pour sa semelle sur Marco Ilaimaharitra ? Tout le monde semble du même avis... sauf Besnik Hasi, l'entraîneur d'Anderlecht.

Vincent Euvrard n’était évidemment pas le plus heureux des deux entraîneurs après le Clasico. Deux fois, une décision arbitrale a été défavorable au Standard. "Ce but refusé... Hmm, il gêne un peu Coosemans. Mais cette phase avec Angulo est très claire pour moi."

"C’était clairement rouge et cela aurait pu faire basculer le match. Angulo ne fait rien pour toucher le ballon et met son pied entièrement sur la jambe de Marco. Il aurait pu mettre son pied sur le ballon, mais il le place sur la cheville d’Ilaimaharitra", a expliqué Euvrard en secouant la tête. "J’ai vu des cartons rouges pour beaucoup moins que ça."

Pour Hasi, Angulo ne méritait pas rouge

Besnik Hasi avait, quant à lui, un autre avis. "J’ai le sentiment qu’Angulo veut protéger le ballon et qu’Ilaimaharitra place accidentellement sa jambe sous son pied à ce moment-là. Pour moi, c’était une phase malheureuse."

Euvrard ne voulait cependant pas retenir que ça, et sait que son équipe a encore beaucoup de pain sur la planche. "Nous devons aussi examiner où nous pourrions mieux gérer le match. Si vous ne pouvez pas gagner, vous devez au moins obtenir un match nul."

Si le Standard joue mieux depuis un mois, le récent bilan de 4/15 ne le rapproche pas de son objectif annoncé : le top 6. Que du contraire, même, puisque les Rouches comptent désormais cinq longueurs de retard sur la sixième place occupée par Malines. La fin du mois d’octobre sera donc cruciale en bord de Meuse.

