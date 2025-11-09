Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
-
Date: 09/11/2025 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 14
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen
Photo: © photonews

Le topper de ce dimanche est crucial pour Anderlecht, qui a enfin convaincu face à Malines. Les Mauves peuvent-ils battre un club du top ?

Depuis l'arrivée de Besnik Hasi, le RSC Anderlecht n'a battu aucun club du top - sauf à considérer que La Gantoise, battue deux fois en Playoffs la saison passée et encore une fois cette saison, en est encore un. Bruges et l'Union, surtout, ont toujours paru intouchables.

C'est presque déjà acquis : il y a ces deux derniers et le reste, dont Anderlecht ne peut qu'espérer être le premier. Le "best of the rest", en quelque sorte. Et aucune prestation des Mauve & Blanc cette saison ne donne l'impression d'un quelconque changement de statut.

Enfin une victoire face au top pour Anderlecht ?

Depuis ce jour où une victoire du RSCA face à Bruges ouvrait la voie face au titre et que les hommes de Brian Riemer ont été surclassés, le fossé entre le top 2 et le troisième n'a jamais paru possible à combler.

Une victoire ce dimanche et Anderlecht aura toujours 4 points de retard sur Bruges ; juste avant les Playoffs, ce serait significatif (2 points d'écart après division des points) mais à ce stade du championnat, cela resterait large.

Mais après avoir enfin proposé un football intéressant et, au moins, osé contre le KV Malines, même si tout n'était pas parfait (loin de là), battre Bruges ce dimanche enverrait un message.

Alors que Besnik Hasi marche sur la corde raide, c'est dans ces matchs qu'il peut faire la différence : si Anderlecht joue mal mais gagne contre n'importe quel adversaire, il sera sifflé. Si Anderlecht joue mal mais gagne face au top 2, ce sera la fête...

Prono Anderlecht - FC Bruges

Anderlecht gagne
Partage
FC Bruges gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
11.11% 26.6% 62.29%
Les plus populaires
1-2
(98x)		 1-1
(53x)		 1-3
(35x)

Comparatif Anderlecht - FC Bruges

Classement

3
2

Points

22
29

Gagner

6
9

Perdre

3
2

Buts inscrits

20
21

Buts reçus

13
12

Cartes jaunes

30
17

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

26
28
30
18/05 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 FC Bruges FC Bruges
04/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/03 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-0 Anderlecht Anderlecht
12/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-3 FC Bruges FC Bruges
27/10 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
19/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 FC Bruges FC Bruges
07/04 18:30 FC Bruges FC Bruges 3-1 Anderlecht Anderlecht
25/02 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
24/09 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
15/01 13:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
16/10 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-1 FC Bruges FC Bruges
22/05 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
19/12 13:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
03/10 13:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
20/05 21:00 Anderlecht Anderlecht 3-3 FC Bruges FC Bruges
02/05 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/04 18:15 Anderlecht Anderlecht 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/10 13:30 FC Bruges FC Bruges 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 FC Bruges FC Bruges
19/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
22/09 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
04/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 FC Bruges FC Bruges
24/02 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
26/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
06/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
17/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 5-0 Anderlecht Anderlecht
05/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
14/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
23/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
11/12 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
23/10 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Anderlecht Anderlecht
17/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
20/12 14:30 FC Bruges FC Bruges 1-4 Anderlecht Anderlecht
25/10 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
10/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
19/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
22/03 18:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
30/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
31/08 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
04/05 18:00 FC Bruges FC Bruges 0-1 Anderlecht Anderlecht
06/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 FC Bruges FC Bruges
26/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
22/09 14:30 FC Bruges FC Bruges 4-0 Anderlecht Anderlecht
28/04 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
24/02 14:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
11/11 14:30 Anderlecht Anderlecht 6-1 FC Bruges FC Bruges
06/05 14:30 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 0-1 Anderlecht Anderlecht
15/01 14:30 Anderlecht Anderlecht 3-0 FC Bruges FC Bruges
28/08 15:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
01/05 18:00 Anderlecht Anderlecht 0-0 FC Bruges FC Bruges
10/04 18:00 FC Bruges FC Bruges 3-0 Anderlecht Anderlecht
19/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
07/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
18/04 16:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
03/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
03/02 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-2 FC Bruges FC Bruges
04/10 16:00 FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
12/04 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
16/11 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
03/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 FC Bruges FC Bruges
16/12 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:30 Anderlecht Anderlecht 3-1 FC Bruges FC Bruges
11/02 13:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
28/08 19:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
27/08 20:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
26/03 13:00 FC Bruges FC Bruges 0-2 Anderlecht Anderlecht
24/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
23/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-2 FC Bruges FC Bruges
21/10 19:30 FC Bruges FC Bruges 1-2 Anderlecht Anderlecht
15/05 15:00 FC Bruges FC Bruges 2-2 Anderlecht Anderlecht
13/05 19:30 Anderlecht Anderlecht 1-2 FC Bruges FC Bruges
22/12 20:00 Anderlecht Anderlecht 0-2 FC Bruges FC Bruges
11/12 18:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 FC Bruges FC Bruges
10/12 19:30 FC Bruges FC Bruges 0-0 Anderlecht Anderlecht
07/03 13:00 FC Bruges FC Bruges 1-0 Anderlecht Anderlecht
05/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 FC Bruges FC Bruges
22/03 20:00 Anderlecht Anderlecht 5-1 FC Bruges FC Bruges
27/10 20:00 FC Bruges FC Bruges 2-1 Anderlecht Anderlecht
Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

07/11

La 14e journée de Jupiler Pro League nous offre ce dimanche un classique du football belge : Anderlecht - Club de Bruges. Le RSCA abordera cette rencontre à domicile dans l...

Adriano Bertaccini revient sur son coup de sang face à Malines et envoie un message au Club de Bruges

08/11

Furieux après son remplacement contre Malines, Adriano Bertaccini reconnaît son erreur. L'attaquant d'Anderlecht a présenté ses excuses.

"J'étais au bord de la dépression" : Adriano Bertaccini se confie sur sa blessure et ses semaines de galère

08/11

Adriano Bertaccini est remis de sa blessure au genou. Après un début de saison compliqué à Anderlecht, l'attaquant retrouve sa place.

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

08/11

Anderlecht s'est imposé 3-1 face à Malines le week-end dernier, mais Adriano Bertaccini a eu du mal à accepter sa sortie. L'attaquant, visiblement frustré, revient aujourd'...

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

08/11

Comme souvent, le FC Bruges a eu le nez fin l'été dernier. Nicolo Tresoldi impressionne, et est sur les tablettes d'un grand club italien.

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

08/11

S'il y a bien un joueur dont la vie a changé grâce à Besnik Hasi, c'est bien Marco Kana. Le défenseur central est indéboulonnable cette saison, et il a expliqué à la RTBF c...

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20

Mihajlo Cvetkovic, joueur d'Anderlecht, évoque ses ambitions, l'influence de sa famille et l'exemple que représente Vincent Kompany dans son parcours.

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13:30 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 16:00 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
