Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Enfin : pour la première fois sous Besnik Hasi, le Sporting d'Anderlecht a remporté un match au sommet. Les Mauve & Blanc étaient largement au-dessus de Bruges ce dimanche.

Celui qui a assisté au match du Club de Bruges quelques jours plus tôt dans la semaine, face au FC Barcelone, n'aura certainement pas reconnu les Gazelles ce dimanche au Lotto Park. Et pourtant, 10 des 11 Brugeois si brillants face au Barça étaient reconduits par Nicky Hayen. Était-ce le problème, ou ces Blauw & Zwart ont-ils pris Anderlecht par-dessus la jambe?

Toujours est-il qu'après quelques secondes, le premier frisson traverse le stade quand Bertaccini croise trop sa frappe à la retourne, et qu'après 6 minutes, sur une phase comparable, Nathan De Cat va chercher Hazard, dont le centre force un auto-but de Brandon Mechele (1-0). Anderlecht est sur tous les seconds ballons, Kyriani Sabbe vit un calvaire - au point de... se claquer après dix minutes et être remplacé par Siquet.

Anderlecht aurait pu faire le break

La première frappe brugeoise vient d'ailleurs d'un duel gagné par ce dernier devant un Angulo brouillon, Vermant trouvant Tzolis d'une aile de pigeon en contre (18e). Forbs, qui avait tout réussi en Champions League, rate tout ce dimanche. Le Sporting est au-dessus, sur tous les plans, mais Saliba (24e) puis De Cat (26e) manquent le cadre sur de bons ballons en retrait.





Aux alentours de la demi-heure, profitant de ce qu'Anderlecht peine à breaker, Bruges met le pied sur le ballon mais manque de précision, que ce soit dans le chef de Tzolis, Vanaken ou d'un Stankovic invisible. Il faut attendre... les arrêts de jeu de la première période pour un premier arrêt de Coosemans, devant Tzolis (45e+1).

Pour autant, la seconde période repart sur les mêmes bases : Adriano Bertaccini, surtout, est en feu et frappe à côté (46e), puis à plusieurs reprises sur Nordin Jackers, d'abord suite à une belle passe de Hey (53e), puis d'une belle demi-volée (59e). Mechele se fait même une grosse frayeur et le même Bertaccini part au but, forçant Jackers à sortir (64e).

De quoi craindre des regrets alors que Bruges tente d'accélérer un peu le rythme en fin de rencontre, mais les Blauw & Zwart sont terriblement empruntés et à part quelques centres de Siquet, ne créent aucun danger. Mais à la 85e, Coosemans est attentif : Nicolo Tresoldi, trouvé dans le petit rectangle, aurait dû égaliser. Au lieu de ça, c'est Jackers qui sort un énième arrêt devant Cvetkovic sur le contre (87e). Le score ne bouge plus : Anderlecht remporte son premier match au sommet sous Hasi, et revient à 4 points de Bruges.