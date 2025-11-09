Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Enfin : pour la première fois sous Besnik Hasi, le Sporting d'Anderlecht a remporté un match au sommet. Les Mauve & Blanc étaient largement au-dessus de Bruges ce dimanche.

Celui qui a assisté au match du Club de Bruges quelques jours plus tôt dans la semaine, face au FC Barcelone, n'aura certainement pas reconnu les Gazelles ce dimanche au Lotto Park. Et pourtant, 10 des 11 Brugeois si brillants face au Barça étaient reconduits par Nicky Hayen. Était-ce le problème, ou ces Blauw & Zwart ont-ils pris Anderlecht par-dessus la jambe?

Toujours est-il qu'après quelques secondes, le premier frisson traverse le stade quand Bertaccini croise trop sa frappe à la retourne, et qu'après 6 minutes, sur une phase comparable, Nathan De Cat va chercher Hazard, dont le centre force un auto-but de Brandon Mechele (1-0). Anderlecht est sur tous les seconds ballons, Kyriani Sabbe vit un calvaire - au point de... se claquer après dix minutes et être remplacé par Siquet.

Anderlecht aurait pu faire le break

La première frappe brugeoise vient d'ailleurs d'un duel gagné par ce dernier devant un Angulo brouillon, Vermant trouvant Tzolis d'une aile de pigeon en contre (18e). Forbs, qui avait tout réussi en Champions League, rate tout ce dimanche. Le Sporting est au-dessus, sur tous les plans, mais Saliba (24e) puis De Cat (26e) manquent le cadre sur de bons ballons en retrait.

Aux alentours de la demi-heure, profitant de ce qu'Anderlecht peine à breaker, Bruges met le pied sur le ballon mais manque de précision, que ce soit dans le chef de Tzolis, Vanaken ou d'un Stankovic invisible. Il faut attendre... les arrêts de jeu de la première période pour un premier arrêt de Coosemans, devant Tzolis (45e+1). 

Pour autant, la seconde période repart sur les mêmes bases : Adriano Bertaccini, surtout, est en feu et frappe à côté (46e), puis à plusieurs reprises sur Nordin Jackers, d'abord suite à une belle passe de Hey (53e), puis d'une belle demi-volée (59e). Mechele se fait même une grosse frayeur et le même Bertaccini part au but, forçant Jackers à sortir (64e). 

De quoi craindre des regrets alors que Bruges tente d'accélérer un peu le rythme en fin de rencontre, mais les Blauw & Zwart sont terriblement empruntés et à part quelques centres de Siquet, ne créent aucun danger. Mais à la 85e, Coosemans est attentif : Nicolo Tresoldi, trouvé dans le petit rectangle, aurait dû égaliser. Au lieu de ça, c'est Jackers qui sort un énième arrêt devant Cvetkovic sur le contre (87e). Le score ne bouge plus : Anderlecht remporte son premier match au sommet sous Hasi, et revient à 4 points de Bruges. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

16:00
LIVE : Pas encore de vraie occasion entre Saint-Trond et le Standard Live

LIVE : Pas encore de vraie occasion entre Saint-Trond et le Standard

16:15
🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

15:40
"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

15:00
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20
🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

14:00
Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

13:30
Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard Réaction

"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

13:00
La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

La pépite du Club de Bruges affole la Serie A et la Bundesliga

09:00
Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

Un transfert à 40 millions ? Le Club de Bruges sentirait le gros coup venir

08:40
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

12:00
Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

Besnik Hasi a tout changé : "Il a son style et c'est ce dont on a besoin"

20:40
De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

11:00
Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

Encore le jackpot pour le Club de Bruges ? Un grand club s'intéresse à l'une des révélations de la saison

19:30
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00
Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

Le Bayern Munich freiné : Manuel Neuer dit tout haut ce que Vincent Kompany pensait tout bas

09:30
"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

"À 17 ans, je n'aurais pas osé" : Adriano Bertaccini admiratif de la réaction de Nathan De Cat à Anderlecht

17:30
Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond Analyse

Vincent Euvrard prendra-t-il le risque ? La composition probable du Standard à Saint-Trond

07:00
Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

Stroeykens et Ngoy au coeur des tensions : la RDC et la Belgique à la lutte

08:00
1
Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

Saint-Trond, un concurrent direct à battre pour le Standard afin de se rapprocher du top 6

06:30
🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

🎥 Y avait-il carton rouge pour Owen Maës ? Frédéric Taquin refuse toute polémique

23:20
1
🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

🎥 Serie A : Saelemaekers marque, mais Milan bute sur un Diable Rouge et un ancien de Pro League

06:00
Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

Sévèrement réduite à 10, la RAAL prend l'eau et voit sa série d'invincibilité s'arrêter au Bosuil

22:44
Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

Charleroi retrouve le chemin de la victoire et son buteur : "Je l'ai un peu volé, mais..."

23:00
Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

Pflücke et Titraoui ont emmené l'équipe avec eux : les notes de Charleroi contre Westerlo

21:40
1
D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

D1B : Seraing aura de gros regrets, le Lierse enfonce les jeunes de Bruges

22:21
Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

Tensions à l'Antwerp : les supporters se font entendre avant le match face à la RAAL

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 0-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 18:30 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 19:15 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved