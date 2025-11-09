Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Quelques instants avant le topper contre le Club de Bruges, Wouter Vandenhaute a surpris son monde. L'ancien président d'Anderlecht a annoncé, via sa société Mauvavie, qu'il avait vendu ses actions au sein du club.

Ceci marque la fin de son implication directe chez les Mauves. Wouter Vandenhaute avait rejoint Anderlecht en 2020 en collaboration avec Geert Duyck et Erik Watté. Leur investissement de 12 millions d'euros leur avait alors permis d'obtenir 26,3 % des actions, et Vandenhaute a ainsi acquis une influence considérable.

Après sa démission en tant que président en septembre dernier, Vandenhaute avait conservé une certaine influence au sein du club grâce à ces actions, mais ce chapitre est maintenant complètement clos. Pour une partie des supporters d'Anderlecht, qui demandaient son départ depuis longtemps, c'est un soulagement.

En réalité, le départ de Vandenhaute ne change pas grand chose

Cependant, cela n'entraîne pas de grand bouleversement. La société Mauvavie reste en effet actionnaire d'Anderlecht, avec Geert Duyck et Erik Watté comme figures clés. Tomas Van Den Spiegel, un proche de Vandenhaute, continue également de siéger au Conseil d'administration au nom de Mauvavie.

Peu de choses changent donc concrètement pour l'instant à Neerpede. Le club compte surtout sur le retour du tandem Michael Verschueren - Kenneth Bornauw pour remettre Anderlecht sur les rails, tant sur le plan sportif que financier. Ils doivent rétablir la stabilité qui a souvent fait défaut ces dernières années.





Ce que l'avenir réserve au RSCA reste incertain. Mauvavie reste à bord, mais la porte vers de nouveaux investisseurs reste entrouverte, et ce même si Verschueren a nié, avant le coup d'envoi, que le Qatar était une piste. Marc Coucke, l'actionnaire principal, a cependant déjà fait savoir qu'il n'a pas l'intention d'investir plus d'argent dans le club.