Nathan De Cat va rejoindre les U17... mais ne tardera certainement pas à rejoindre les Diables Rouges

Nathan De Cat a été l'un des grands artisans de la victoire du RSC Anderlecht contre Bruges. Un match de patron à 17 ans seulement, qui justifie que le Sporting ne l'ait pas laissé filer au Mondial U17.

Quand le RSC Anderlecht a pris la décision difficile, sévère selon certains, de ne pas laisser partir Nathan De Cat à la Coupe du Monde U17, c'était en se basant sur un constat clair : le "ket" de 17 ans est d'ores et déjà indispensable à Besnik Hasi.

Est-ce "normal" qu'un club comme Anderlecht soit dépendant d'un si jeune talent ? Demandez à Youri Tielemans, qui a disputé 52 matchs (8 buts, 6 assists) la saison de ses 17 ans, en 2014-2015. La saison d'avant, il ne fêtait ses 17 ans que quelques jours avant de délivrer deux passes décisives contre Genk, en Playoffs.

Nathan De Cat est taillé dans le même moule, celui d'un talent d'exception qui n'a plus grand chose à faire avec l'équipe nationale U17. Le laisser y participer aurait été un cadeau de la part du RSCA, mais avec son statut de titulaire en équipe A sont venues des responsabilités, que les déjà larges épaules de De Cat doivent apprendre à supporter.

Les U17 sont qualifiés, Anderlecht a battu Bruges : tout va bien !

L'objectif était évident en empêchant De Cat de se rendre au Qatar : éviter de prendre l'eau dans un programme très chargé. Et ce 6/6 contre Malines et Bruges est exactement ce qu'il fallait pour calmer tout le monde. Si Anderlecht avait pris 2/9 avec Nathan De Cat et que les U17 belges, dans le même temps, avaient pris la porte au Qatar, les Mauves en auraient pris pour leur grade.





Mais les garçons de Bob Browaeys ont fait le job et, honnêtement, devaient y parvenir sans De Cat (et Mokio) au vu du tirage. Ils récupéreront désormais un De Cat radieux, qui a joué un rôle primordial dans la première victoire du RSCA contre Bruges à domicile depuis 2021. Tout est bien qui finit bien. Mais à ce rythme, c'est en équipe A que Nathan De Cat s'en ira lors des trêves internationales. Et ça, on parie que le Sporting n'aurait rien à y redire !