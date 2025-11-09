📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

Photo: © photonews

Topper oblige, Anderlecht a mis les petits plats dans les grands en tribune. Plusieurs invités de marque étaient d'ailleurs présents au Lotto Park.

Du côté d'Anderlecht, les gros matchs valent souvent aux tribunes du Lotto Park d'être garnies par d'illustres figures de la maison mauve. Le match de cette après-midi contre le Club de Bruges n'a pas fait exception à la règle.

Outre la première présence côte à côte du nouveau CEO Kenneth Bornauw et de Michael Verschueren, les observateurs ont repérés quelques présences marquantes dans les travées.

Alexis Saelemaekers était par exemple également présent. Il était pourtant encore sur la pelouse hier soir avec l'AC Milan mais a tout fait pour être à temps et encourager son club de toujours.

Mauve un jour, Mauve toujours

Il est apparu très complice avec un certain Zeno Debast, lui aussi la coqueluche des supporters lorsqu'il portait les couleurs du Sporting. De quoi lui changer les idées après cette blessure au genou, qui le maintient hors des terrains depuis trois semaines.

Et ce n'est pas tout : Will Still était également de la partie cette après-midi. L'ancien entraîneur de Southampton a lui aussi plus de temps depuis son départ des Saints. Il n'a pas manqué de venir saluer son frère Edward, présent dans le staff de Besnik Hasi.

