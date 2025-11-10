📷 Après la victoire contre Bruges, Adriano Bertaccini annonce une grande nouvelle!

Adriano Bertaccini a disputé un excellent match contre Bruges. Et à défaut de marquer, il a annoncé avoir scoré le but le plus important de sa carrière hors des terrains !

Adriano Bertaccini était une nouvelle fois titulaire en pointe aux côtés de Mihajlo Cvetkovic ce dimanche, face au Club de Bruges. L'attaquant du RSCA n'a pas trouvé le chemin des filets, malgré un match plein et de nombreuses occasions.

Mais après la rencontre, Bertaccini a annoncé une grande nouvelle, profitant de l'euphorie de la victoire. "Il est l'heure de partager notre secret : un bébé Bertaccini pour mai 2026 !", révèle ainsi le joueur via son compte Instagram.

Il accompagne la nouvelle d'une photo en compagnie de son épouse, Marie Moreale, avec laquelle il s'est marié plus tôt cette année. L'information avait fait un petit buzz après sa signature au Sporting, car c'était en effet... Silvio Proto, échevin des sports de Braine-l'Alleud, qui avait marié les tourtereaux.





Adriano Bertaccini et Marie Moreale se connaissent depuis neuf ans. Adriano avait fait sa demande de mariage lors de leurs vacances au Mexique, en 2024.

Depuis sa signature à Anderlecht, Adriano Bertaccini, qui a été ralenti par une blessure, a disputé 12 matchs, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.