Nicky Hayen fait son autocritique : "Je dois peut-être me regarder dans le miroir..."

Florent Malice
Florent Malice depuis Anderlecht
| Commentaire
Le Club de Bruges a été totalement surclassé par Anderlecht ce dimanche dans le topper, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Nicky Hayen faisait son mea culpa après le match.

Anderlecht a commencé le match avec beaucoup de grinta, et Club n'a jamais pu rivaliser avec l'intensité adverse. Chaque second ballon était pour les Mauve & Blanc, et Bruges a manqué de la mentalité que Nicky Hayen parvient habituellement à insuffler à ses joueurs.

"Anderlecht à l'extérieur, ce n'est jamais facile. Nous avons beau avoir gagné souvent ici ces dernières années, il faut monter sur le terrain avec le bon état d'esprit", reconnaissait Hayen après le match en conférence de presse.

"Sur le plan tactique, peut-être que je dois me regarder dans le miroir. Je devrais peut-être être plus exigeant", continuait-il ensuite avec humilité. Les Brugeois n'ont en effet pas semblé capables de réagir face à la supériorité anderlechtoise.

"Nous avons perdu la bataille au milieu de terrain", regrette Hayen. "Anderlecht, de son côté, était prêt. On sentait l'électricité dans le stade. Il va falloir être plus incisifs".

Avec ce résultat, le RSCA revient à 4 unités du Club de Bruges. Les Gazelles, cependant, ne voient pas l'Union prendre le large, le leader ayant perdu deux points sur la pelouse du KV Malines (1-1).

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 14 33 10 3 1 29-8 21 P G G G P
2. FC Bruges FC Bruges 14 29 9 2 3 21-13 8 G G G G P
3. Anderlecht Anderlecht 14 25 7 4 3 21-13 8 G P P G G
4. STVV STVV 14 24 7 3 4 19-16 3 G P P G G
5. La Gantoise La Gantoise 14 21 6 3 5 23-22 1 G P G P P
6. KV Malines KV Malines 14 21 5 6 3 19-17 2 P G P P P
7. KRC Genk KRC Genk 14 20 5 5 4 19-18 1 G P P G P
8. Zulte Waregem Zulte Waregem 14 19 5 4 5 21-21 0 P G P P P
9. Charleroi Charleroi 14 18 5 3 6 18-20 -2 P P G P G
10. Standard Standard 14 17 5 2 7 13-19 -6 P G P G P
11. RAAL La Louvière RAAL La Louvière 14 17 4 5 5 11-14 -3 P P P G P
12. Westerlo Westerlo 14 15 4 3 7 19-24 -5 G P P P P
13. OH Louvain OH Louvain 14 15 4 3 7 15-22 -7 P P P G G
14. Antwerp Antwerp 14 14 3 5 6 13-16 -3 P P P P G
15. Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14 12 2 6 6 18-21 -3 P P P P P
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 14 5 0 5 9 8-23 -15 P P P P P
