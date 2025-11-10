"Si j'ai marqué ce but, c'est grâce à lui" : Adriano Bertaccini se confie sur l'importance de son grand-père

Le grand-père d'Adriano Bertaccini a été très important dans son évolution en tant que footballeur. Le buteur des Mauves explique pourquoi.

Son grand-père le conseillait quand il était tout jeune : "Quand j’étais petit, il m’obligeait à m’entraîner du pied gauche. Je faisais des exercices avec lui et si je touchais le ballon du pied droit, il arrêtait l’exercice."

"Et je devais recommencer avec mon pied gauche. Si j’ai marqué du pied gauche contre Ninove, c’est grâce à lui," précise le joueur belge. Les Mauves s’étaient finalement imposés 2-0 face à l’équipe amateur en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique.

"Il est un peu trop vieux pour venir au stade mais il regarde tous les matchs à la télévision," raconte le buteur des Mauves à Sudinfo. "Il ne m’appelle plus après mes matchs parce qu’il est sourd, mais ma grand-mère le fait encore pour me féliciter."

L’importance de la famille dans sa carrière

Il n’y a pas que son grand-père qui a été important pour lui, c’est plus globalement sa famille : "Je remercie mes parents dans chaque interview. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour moi, notamment les trajets en voiture. Durant ma période à Bruges, mon père me conduisait quatre fois par semaine."





"Juste après l’école, on partait de Charleroi et on revenait à la maison à 23h. Il ne voyait pratiquement pas ma maman. Ils sont fiers de mon parcours. Dès que je marque un but, mon père le regarde en boucle en vidéo. Il a regardé une cinquante de fois celui contre Malines."