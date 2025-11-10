C'était l'un ou l'autre : un allié de Wouter Vandenhaute reste à Anderlecht et pourrait beaucoup apporter

Photo: © photonews

Le chapitre Wouter Vandenhaute à Anderlecht est officiellement clos. Après sa démission en tant que président en septembre, il a maintenant également vendu ses actions. Son associé et ami Geert Duyck reprend sa part dans le groupe d'investissement Mauvavie.

Wouter Vandenhaute perd ainsi son dernier lien avec les Mauves. Le timing est symbolique : il a en effet vendu ses actions le jour où Michael Verschueren a officiellement enfilé son costume de président et Kenneth Bornauw celui de CEO. Pour Marc Coucke, le scénario qu'il espérait depuis des mois se concrétise.

La relation entre Coucke et Vandenhaute s'était fortement refroidie au fil des années. Le club avait connu des tensions entre deux camps : Coucke d'une part, Vandenhaute et Duyck d'autre part. Comme Duyck était financièrement plus solide, il était évident que ce ne serait pas lui mais Vandenhaute qui partirait.

Pour Coucke, la présence confirmée de Geert Duyck est tout de même une bonne nouvelle, écrit HLN. Le dirigeant du fonds d'investissement CVC dispose de connexions internationales et de puissance financière. De plus, les deux ont toujours entretenu une relation constructive, même pendant les périodes les plus tumultueuses du Conseil d'Administration.

Mauvavie reste important pour Anderlecht, même sans Vandenhaute

Financièrement aussi, c'est la solution la plus viable. Coucke n'a pas besoin d'injecter des millions supplémentaires dans le club, et il n'est pas nécessaire de rechercher un nouvel investisseur externe. Mauvavie conserve une minorité de blocage, mais sans Vandenhaute à bord, cela devient beaucoup moins problématique.

Duyck lui-même ne veut pas jouer un rôle visible au sein du club. Il se voit comme un actionnaire silencieux qui ne s'immisce pas dans le fonctionnement quotidien, mais qui souhaite qu'Anderlecht redevienne financièrement et sportivement sain.

Pour la première fois depuis des années, Marc Coucke peut maintenant vraiment imprimer sa marque sur la politique. Avec Verschueren comme président et Bornauw comme CEO, il reprend la main avec des hommes de confiance autour de lui.

