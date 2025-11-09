Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

Le Club de Bruges a mordu la poussière à Anderlecht en début d'après-midi. Hans Vanaken s'est présenté au micro de DAZN au coup de sifflet final.

Pour la première fois depuis 2021, le Club de Bruges a goûté à la défaite au Lotto Park. Hans Vanaken (ici en photo avec Jérémy Taravel, qu'il a connu à Lokeren en début de carrière) a remarqué que les erreurs se sont principalement produites dans les dix premières minutes.

"C'est décevant", a déclaré le capitaine brugeois à DAZN. "Nous n'avons pas bien commencé le match et nous avions déjà perdu après dix minutes. Nous n'étions pas bien placés, Thorgan Hazard a eu trop de liberté, regardez jusqu'où il a pu avancer sans être attaqué".

"Nous avons réagi avec un petit ajustement et à la fin, nous avons peut-être encore eu la meilleure occasion pour égaliser. Nous aurions donc pu repartir avec un point. Mais bon, c'est comme ça", poursuit-il.

Anderlecht plus décidé que le Barça ?

Vanaken ne veut pas se servir de la fatigue du match héroïque contre le FC Barcelone comme excuse : "Non, je ne pense pas que ça ait joué. Nous n'étions simplement pas bien organisés au début. Nous les avons laissés trop libres au milieu du terrain, nous en avons parlé à la mi-temps. Nous avons poussé, mais nous n'avons simplement pas trouvé la faille.





Le maître à jouer du Club va toutefois rapidement pouvoir passer à autre chose en rejoignant les Diables Rouges en compagnie de Joaquin Seys, Romeo Vermant et Brandon Mechele. "C'est bien que nous soyons quatre joueurs dans l'équipe, sans oublier les anciens comme Maxim De Cuyper, Charles De Ketelaere et Loïs Openda. Nous faisons du bon travail, c'est aussi pour cela que Carlos Forbs a été appelé pour la première fois avec le Portugal. Il faut continuer comme ça".