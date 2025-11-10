L'homme du match d'Anderlecht-Bruges surpris lui-même : "Je ne savais même pas que ce trophée existait"

Si vous aviez dû désigner un homme du match ce dimanche, votre vote se serait-il porté sur Colin Coosemans ? Le nôtre pas, et pourtant.

Au vu de leur prestation, Nathan De Cat ou Mihajlo Cvetkovic auraient pu être désignés homme du match. Mais via l'application DAZN, c'est... Colin Coosemans qui a été élu. Son arrêt crucial en toute fin de match a certainement influencé les votes.

"Je ne savais même pas que ce trophée existait", plaisantait Coosemans lui-même après la rencontre. Malgré ses nombreuses belles prestations depuis la saison passée, parfois bien plus spectaculaires que ce dimanche, c'est en effet... le premier trophée d'homme du match pour le portier du RSCA.

Jackers aurait-il pu être homme du match ?

Pour ne pas se faire surprendre par le soleil, qui baignait le côté gauche du stade, Coosemans avait pris ses précautions et portait une casquette. Il y a 8 mois, contre Westerlo, il avait été ébloui et lobé par Haspolat, un but... casquette.

"Quand j'ai levé les yeux au début, je n'ai rien vu pendant un bref instant, tout est devenu tout noir. J'étais content de changer de côté à la mi-temps", reconnaissait Colin Coosemans après la rencontre. Preuve qu'il ne s'agissait pas d'une lubie : après la pause, Nordin Jackers mettait lui aussi une casquette.





Le portier brugeois lui-même aurait pu être élu Homme du match... si Bruges avait fini par égaliser. Jackers a en effet sorti de nombreux arrêts : trois devant Bertaccini et un devant Mihajlovic. Il a d'ailleurs été félicité par Silvio Proto, coordinateur des gardiens du RSCA, après la rencontre...