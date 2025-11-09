Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le match référence du Sporting d'Anderlecht ? Ca y ressemblait ce dimanche face à un Bruges certes méconnaissable. Voici nos cotes des Mauves & Blanc.

Coosemans (7)

Un seul vrai arrêt à faire, et quel arrêt, à la 87e minute devant Tresoldi. Précieux.

Augustinsson (7)

Un bon match du Suédois, qui lance un centre dangereux dès la première minute, et a continué à pistonner tout le match.

Hey (7,5)

Le Danois a livré un excellent match, enfin digne de ce qu'on attend de lui depuis son arrivée. Il aurait pu délivrer un assist pour Bertaccini et s'est même offert une sortie de balle toute en technique.

Kana (6,5)

Très propre et calme défensivement, un peu moins à la relance, mais sans que ça prête à conséquences.





Camara (5,5)

Peut-être le moins inspiré des Mauves ce dimanche, et pourtant son homme n'a pas pu en profiter. Peu d'inspiration sur le plan offensif.

Saliba (6,5)

Quelques erreurs d'inattention en première période, puis il s'est mis au diapason de l'équipe. Pas encore assez précis dans ses tentatives d'amener offensivement.

De Cat (7,5)

Un superbe ballon glissé à Hazard sur le 1-0, beaucoup de vice et de petites fautes nécessaires : est-on certain qu'il rejoint les U17 dans la foulée et pas les Diables Rouges ?

Hazard (7)

Son centre amène le 1-0, et Hazard a continué à beaucoup travailler tout le match. Quelques phases arrêtées assez mal données et peu d'apport offensif mais un rôle important.

Angulo (6,5)

Du très imprécis en première période, du mieux en seconde. Pas le meilleur élément offensif du RSCA ce dimanche mais il mobilise toujours la défense.

Bertaccini (7,5)

Verre à moitié plein : véritable pile électrique, Bertaccini a fait vivre un calvaire à la défense et s'est procuré énormément d'occasions (on peut en compter 5 ou 6 concrètes). Verre à moitié vide : difficile de comprendre qu'il n'en ait pas mis une au fond !

Cvetkovic (8)

Il se bat énormément, il pousse Mechele à l'autobut sur le 1-0 et est un véritable poison pour la défense. Peu de duels perdus, même face à de grands gabarits comme Ordoñez, et ce alors que c'est entre autres ce qui donnait préséance à Vazquez : le Serbe a très vite pris de l'ampleur.