Le vrai problème du Club de Bruges ? "Il y a plus que ça"

Battu par Anderlecht après une prestation décevante, le Club Bruges inquiète. Pour Marc Degryse, le problème est clair.

"C'est trop facile de mettre cette défaite sur le compte d’une baisse de niveau après Barcelone", explique Marc Degryse sur Het Nieuwsblad. "Il y a plus que ça. C’est la troisième défaite à l’extérieur, après celles à Malines et à La Louvière. Si on ajoute les victoires arrachées de justesse à Waregem, Louvain et l'Antwerp, ça en dit beaucoup."

Selon le consultant, le Club de Bruges montre deux visages : un à domicile et un autre en déplacement. "Au Jan Breydel, ils ont pris 16 points sur 18, mais à l’extérieur seulement 13 sur 24. Et c’est toujours le même scénario : l’adversaire compense par l’envie, pendant que Bruges fait tourner le ballon en espérant marquer en fin de match."

"Mais ça ne marche pas", lâche-t-il. "On ne peut pas aborder un match avec une telle attitude. À chaque fois, c’est un Club sans intensité qui descend du bus. C’est un problème de fond, pas juste un mauvais jour."

Le constat était encore plus évident contre Anderlecht

"Ils n’ont presque rien créé. Aucun attaquant n’était dans son match : Forbs, Vanaken, Vermant… tous absents. Seul Tzolis a essayé de provoquer un peu." déplore l'ancien Diable Rouge.





"Le problème, c’est l’état d’esprit", conclut Degryse. "Bart Verhaeghe s’est agacé plusieurs fois de cette attitude. Les joueurs pensent sûrement : ‘On accélérera en play-offs.’ Eh bien, il faudra qu’ils prouvent qu’ils en sont capables."