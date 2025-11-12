Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant
Photo: © photonews

Lors du CA de la Pro League, ce mercredi, la succession de Wouter Vandenhaute a été décidée. Désormais retiré du RSC Anderlecht, il est remplacé par Bob Madou.

Le départ de Wouter Vandenhaute de la présidence du RSC Anderlecht avait également des implications au niveau fédéral. En effet, le désormais ex-président et ex-actionnaire des Mauves, qui a récemment vendu ses parts et s'est donc totalement retiré du Sporting, a dû quitter son poste au sein du Conseil d'Administration de la Pro League.

Et ce n'est pas, comme on aurait pu le croire, Michael Verschueren, son successeur à la présidence du RSCA, qui lui succède au CA. La Pro League a en effet annoncé l'arrivée de Bob Madou, CEO du Club de Bruges. 

"La Pro League accueille Bob Madou, CEO du Club Brugge, en tant que nouveau membre de son Conseil d'Administration. Madou succède à Wouter Vandenhaute.

Bob Madou dispose d'une vaste expérience professionnelle dans le domaine du sport et des médias. Il a notamment travaillé pour la fédération britannique de tennis, l'URBSFA et la VRT. Depuis 2018, il est actif au Club Brugge, où il a été désigné en tant que CEO fin 2023.

La Pro League remercie Wouter Vandenhaute pour son engagement et souhaite à Bob Madou beaucoup de succès dans son rôle d'administrateur de la Pro League". 

