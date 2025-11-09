Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Le Club de Bruges a perdu Kyriani Sabbe sur blessure ce dimanche lors du topper. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle pour les Blauw & Zwart.

Sale week-end pour le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont été défaits en déplacement au RSC Anderlecht, au terme d'un match fort terne et lors duquel Kyriani Sabbe est rapidement sorti blessé. Il a été remplacé par Hugo Siquet.

C'est un coup dur pour Nicky Hayen, car Sabbe n'est pas le premier défenseur latéral blessé : Bjorn Meijer est lui aussi absent pour encore environ un mois.

Et le Nieuwsblad nous apprend désormais qu'un autre Brugeois devrait être absent pour quelques semaines.

Lynnt Audoor (22 ans), touché lors du match face au FC Barcelone, ne devrait en effet pas revenir de sitôt sur le terrain. Il devrait lui aussi rester sur le flanc pour quatre semaines de plus.





Audoor souffre, toujours le selon le Nieuwsblad, d'une déchirure de l'adducteur. Cette saison, le jeune milieu de terrain brugeois a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues.