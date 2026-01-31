Hakim Sahabo va bien quitter le Standard : voici pourquoi il n'a pas convaincu Vincent Euvrard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Photo: © photonews

Hakim Sahabo s'apprête à quitter le Standard pour rejoindre l'AEK Athènes. En conférence de presse, Vincent Euvrard a expliqué pourquoi le jeune milieu de terrain rwandais ne l'avait pas totalement convaincu.

Après avoir bouclé trois arrivées, le Standard devra désormais vendre pour pouvoir enregistrer un dernier renfort avant la fin du mercato. Alors que les premières rumeurs évoquaient un départ d’Ibe Hautekiet vers l’Italie, c’est finalement Hakim Sahabo qui s’apprête à quitter Sclessin. De moins en moins utilisé par Vincent Euvrard, le milieu de terrain rwandais va s’engager avec l’AEK Athènes.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du Clasico face au Sporting d’Anderlecht, l’entraîneur liégeois a expliqué pourquoi Sahabo avait progressivement reculé dans la hiérarchie.

"Il a montré quelques bonnes choses, mais c’était généralement insuffisant. Ce n’est pas trop perturbant, car il ne s’agit que d’un jeune joueur de 20 ans. Quand on regarde les statistiques, il y a très peu de joueurs de moins de 21 ans qui accumulent beaucoup de temps de jeu en première division, à l’exception de très grands talents."

Pourquoi le Standard n'a-t-il plus voulu de Hakim Sahabo ?

"Au fil de notre collaboration, nous avons beaucoup discuté avec Hakim. Je n’ai pas toujours été d’accord avec la manière dont il vit son métier. Pour faire carrière, il devra sincèrement changer d’état d’esprit. Il a des qualités, mais il a encore beaucoup de travail dans tous les compartiments du jeu, offensivement comme défensivement. Il peut apporter, mais sa façon d’aborder son métier et de faire son autocritique n’est pas toujours adéquate. Il reste un jeune joueur avec du potentiel et je lui souhaite le meilleur pour la suite."

"J’ai essayé de lui faire passer certains messages, mais il n’a jamais vraiment changé. Nous n’avons pas souvent été sur la même longueur d’onde. Quand une offre arrive et que le club est satisfait du montant proposé, les chemins se séparent et chacun poursuit sa route", a conclu Vincent Euvrard, qui assure ne pas avoir connaissance d’un autre départ imminent.

Commentaire
Jupiler Pro League
Anderlecht
Standard
Vincent Euvrard
Hakim Sahabo

