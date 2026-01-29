Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Un Standard-Anderlecht est tendu quel que soit le contexte, mais celui de dimanche promet d'être particulièrement chaud. Malheur au vaincu : l'expression consacrée s'adaptera particulièrement bien à ce Clasico...

Au Standard, la situation couve depuis des semaines. La lourde défaite 0-4 contre Gand a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après les défaites précédentes contre STVV et Charleroi. Le week-end dernier, les ultras étaient déjà dans le vestiaire des joueurs, à la recherche d'un coupable à blâmer. La police a dû intervenir, des images trop fréquentes à Sclessin.

Le noyau dur du Standard ne veut plus discuter avec la direction

Le noyau dur a désormais clairement fait savoir qu'il ne souhaitait pas discuter avec la direction. Le message est clair: les mots ne suffisent plus, place aux actes. En tribune, comme d'habitude, Sclessin promet l'enfer aux joueurs d'Anderlecht.

Perdre face à Gand à domicile est une chose - la rivalité entre les deux clubs est inexistante. Perdre face à Anderlecht dans ce contexte (et se faire donc écarter quasi-définitivement de la course aux Playoffs par leur plus grand rival), c'est impensable pour les supporters. La pression sur les joueurs... liégeois sera énorme.

Besnik Hasi aussi est sous pression

Mais du côté d'Anderlecht aussi, il y aura de la nervosité. La contre-performance contre Dender a laissé des traces profondes. Le nom de Besnik Hasi est sur toutes les lèvres, tout comme celui du directeur sportif Olivier Renard. Hasi aurait même reçu un ultimatum: gagner ou partir, sans qu'on sache si c'est vraiment une possibilité (qui remplacerait le coach kosovar maintenant ?). 


Le fait que cette fois, les supporters du RSC Anderlecht puissent faire le déplacement à Sclessin augmente encore les risques d'explosion. Car quel que soit le résultat, l'un des deux camps sera mécontent. Ce Clasico risque fort de ne pas être une fête. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Standard - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (01/02).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Standard

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Zague

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Zague

14:20
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

28/01
1
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 30/01 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 31/01 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 31/01 Westerlo Westerlo
STVV STVV 31/01 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 01/02 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved