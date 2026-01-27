Un pari... perdu : Besnik Hasi probablement privé d'un cadre pour le Clasico

Pour Besnik Hasi, une défaite à Sclessin dimanche prochain risque de signifier la fin de l'aventure à Anderlecht. Et le coach kosovar risque d'être privé d'un joueur dont il sait très bien qu'il ne peut pas se passer.

Dès les premières minutes, il est apparu clair ce dimanche que Nathan De Cat n'était pas à 100%. Le jeune milieu de terrain de 17 ans jouait avec un "tape" autour de la jambe, signe évident qu'il était diminué. Mais même dans le jeu, on le sentait gêné : De Cat avait du retard dans ses interventions, n'allait pas à fond au contact.

Le signe était clair : même face à la lanterne rouge, Besnik Hasi ne pouvait pas se permettre de ne pas aligner De Cat. Anormal dans un club comme Anderlecht ? Peut-être, mais assez révélateur de ce que pense Hasi de ses autres options, Yari Verschaeren en tête.

Nathan De Cat indisponible dimanche ?

Mais ce pari a été perdu par le coach : après une heure, Nathan De Cat devait sortir, sans avoir pu faire la différence. À nouveau touché au genou, il pourrait bien rester cette fois indisponible pour le match prochain... d'autant qu'on peut en être sûr : ce sera plus intense à Sclessin que contre Dender.

"Il a pris un simple coup. Ecoutez, il était assez en forme pour démarrer la rencontre. Je ne vais pas demander à chaque joueur toutes les cinq minutes s'il va bien", lâchait Besnik Hasi, irrité, en conférence d de presse dimanche.



Le fait est que pour sa première saison complète chez les "grands", Nathan De Cat, à 17 ans, a déjà disputé un total impressionnant de minutes. Il a, en réalité, déjà disputé plus de matchs en équipe A... que Roméo Lavia depuis le début de sa carrière. Mais c'est un fait : le RSCA ne peut pas se passer de lui...