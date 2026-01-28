Message clair des Ultras du Standard avant le Clasico : "Ne laissons pas l'avantage à l'ennemi juré"

Quatre jours avant le Clasico contre le Sporting d'Anderlecht, les Ultras Inferno se sont exprimés dans un communiqué clair à l'attention des joueurs du Standard et des autres supporters. Tout le monde devra faire de Sclessin "un enfer".

Le Clasico prévu ce dimanche entre le Standard et Anderlecht se déroulera sous haute tension. Si les Mauves sont insatisfaits du partage contre Dender et des prestations globales des dernières semaines, les Ultras Inferno du Standard sont entrés dans le vestiaire des joueurs le week-end dernier, après la lourde claque subie contre La Gantoise (0-4).

Deux jours après le communiqué de la direction du Standard, le principal groupe de supporters des Rouches s’est également exprimé pour, premièrement, revenir sur les événements de vendredi dernier. "Nous laisserons le choix à chacun de juger la manière dont nous avons marqué notre mécontentement."

"Cependant, aucune dégradation n’a été à déplorer et nous avons veillé à ce que la situation ne dégénère pas. Nous étions venus marquer notre frustration envers l’attitude affichée par les joueurs et cela a été fait. Un changement de mentalité est nécessaire avant le match de dimanche", est-il écrit dans le communiqué.

Les Ultras du Standard veulent voir une révolte

Ensuite, les Ultras Inferno ont envoyé un message clair aux joueurs du Standard… ainsi qu’aux autres supporters qui seront présents : il faudra faire de Sclessin un enfer. "Ne laissons pas l’avantage à l’ennemi juré de venir en terre liégeoise en toute tranquillité. Au même titre que nous attendons des guerriers sur le terrain, nous enflammerons les tribunes comme il se doit."

"Plus que jamais, l’équipe aura besoin de ses supporters afin de les pousser vers la victoire. Nous devons être tous ensemble derrière nos couleurs. Nous appelons à la mobilisation générale : faisons de Sclessin un enfer ! Et ce, durant les 90 minutes… et même avant", poursuivent les UI96, qui invitent le reste du stade à gagner les tribunes dès l’échauffement.





Pour conclure, un dernier message clair aux joueurs de Vincent Euvrard et à la direction. "Nous refusons de nouveaux dialogues, tout a déjà été dit. Place aux actes, maintenant !". Cette fois, les Rouches n’auront pas le droit de se louper.