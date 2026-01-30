Besnik Hasi interrogé sur sa situation à Anderlecht : "Il n'y a eu aucune réunion de crise"

Besnik Hasi est sous pression à Anderlecht après un maigre bilan de 2 points sur 12 en championnat. Ce week-end, un test crucial l'attend : le Clasico face au Standard. De son côté, il semble vouloir se concentrer sur la préparation plutôt que sur les spéculations autour de sa position.

"On ressent toujours de la pression après de tels résultats, mais j’essaie de relativiser et de me concentrer pleinement sur le match", a déclaré Besnik Hasi en conférence de presse. "Je joue chaque match pour mon travail et je regarde toujours vers la rencontre suivante. C’est maintenant le Standard, et c’est la plus importante."

Interrogé sur la situation interne au club et les rumeurs d’une éventuelle réunion de crise, il a voulu rester bref : "La seule réunion que nous avons eue, c’était le débriefing du match précédent. Comme chaque semaine. Vous en avez fait une réunion de crise. Nous avons parlé de ce match avec les joueurs. S’il y a eu d’autres réunions, je ne le sais pas, peut-être que les joueurs ont discuté entre eux."

Besnik Hasi est également revenu sur les critiques après la défaite contre Dender, où des questions ont été soulevées concernant un possible problème de mentalité : "Ce n'est pas vraiment un problème de mentalité. Nous avons pris ce match trop à la légère contre le dernier du classement. Nous avons mal commencé la première mi-temps et nos joueurs clés n’étaient pas au rendez-vous. Mais je ne pense pas qu’il y ait un problème de mentalité dans cette équipe."

Pas de message particulier aux fans

L’entraîneur n’a pas souhaité adresser de message particulier aux supporters. "Non, car l’ambiance avant le match contre Dender était fantastique. Mais quand on joue un tel match et qu’on ne marque pas contre le dernier, ils peuvent évidemment s’en prendre à l’entraîneur. Je n’ai pas d’autre message."



Concernant d’éventuels incidents avec les supporters ce dimanche, il se montre pragmatique : "S’il y a des problèmes avec les supporters au Standard ? Nous devons nous concentrer sur ce match. Le reste ne nous concerne pas."